Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Der Goldpreis wertet am Freitagabend um -0,61 Prozent auf 4.588,72 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.616,93 US-Dollar.
Nach 92,43 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagabend um -3,59 Prozent auf 89,11 US-Dollar gesunken.
Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.403,00 US-Dollar) geht es um -3,68 Prozent auf 2.314,50 US-Dollar nach unten.
Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagabend nach. Um -2,91 Prozent auf 1.787,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.841,00 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 20:31 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 0,38 Prozent stärker bei 64,11 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,76 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:31 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 0,42 Prozent auf 59,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 59,19 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt der Baumwolle am Freitagabend nach. Um -0,08 Prozent auf 0,65 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.
Nach 2,93 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagabend um 2,56 Prozent auf 3,01 US-Dollar gestiegen.
Daneben sinkt der Kaffeepreis um -0,78 Prozent auf 3,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,58 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Lebendrindpreis um -1,68 Prozent auf 2,32 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Lebendrindpreis bei 2,36 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Maispreis um 1,13 Prozent auf 4,25 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,20 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -1,81 Prozent auf 3,62 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,68 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Orangensaftpreis um 4,51 Prozent auf 2,09 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,00 US-Dollar.
Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 10,53 US-Dollar am Vortag auf 10,56 US-Dollar nach oben (+0,31Prozent).
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,24 Prozent auf 289,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 289,20 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,87 Prozent auf 0,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,53 US-Dollar.
Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,68 Prozent.
Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,29 Prozent auf 3,12 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,13 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,63 Prozent auf 0,88 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,88 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem steigt der Milchpreis. Um 0,07 Prozent verstärkt sich der Milchpreis um 20:29 Uhr auf 14,75 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 14,74 US-Dollar lag.
Währenddessen legt der Heizölpreis um 0,90 Prozent auf 58,91 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 58,38 US-Dollar wert.
Nach 97,35 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Freitagabend um 0,15 Prozent auf 97,75 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Reispreis kaum. Am Freitagabend lag der Reispreis bei 10,60 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 10,60 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (552,00 US-Dollar) geht es um 10,51 Prozent auf 610,00 US-Dollar nach oben.
