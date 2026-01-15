DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -1,0%Nas23.549 +0,1%Bitcoin81.882 -0,5%Euro1,1599 -0,1%Öl64,17 +0,5%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen kaum bewegt -- DAX geht leichter ins Wochenende -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court
Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gold, Öl & Co.

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

16.01.26 20:43 Uhr
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.157,06 USD -25,89 USD -0,81%
News
Baumwolle
0,65 USD USD -0,08%
News
Bleipreis
2.038,85 USD 10,85 USD 0,54%
News
Dieselpreis Benzin
1,70 EUR 0,01 EUR 0,30%
News
EEX Strompreis Phelix DE
90,40 EUR -0,05 EUR -0,06%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,13 USD USD 0,03%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.594,10 USD -22,83 USD -0,49%
News
Haferpreis
3,01 USD 0,08 USD 2,56%
News
Heizölpreis
58,91 USD 0,53 USD 0,90%
News
Holzpreis
609,00 USD 57,00 USD 10,33%
News
Kaffeepreis
3,55 USD -0,03 USD -0,78%
News
Kakaopreis
3.712,00 GBP 35,00 GBP 0,95%
News
Kohlepreis
97,75 USD 0,15 USD 0,15%
News
Kupferpreis
13.202,70 USD -131,50 USD -0,99%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD -0,04 USD -1,68%
News
Mageres Schwein Preis
0,88 USD 0,01 USD 0,63%
News
Maispreis
4,25 USD 0,05 USD 1,13%
News
Mastrindpreis
3,62 USD -0,07 USD -1,81%
News
Milchpreis
14,75 USD 0,01 USD 0,07%
News
Naphthapreis (European)
511,09 USD -13,77 USD -2,62%
News
Nickelpreis
17.904,00 USD -93,50 USD -0,52%
News
Ölpreis (Brent)
64,16 USD 0,29 USD 0,45%
News
Ölpreis (WTI)
59,44 USD 0,25 USD 0,42%
News
Orangensaftpreis
2,09 USD 0,09 USD 4,51%
News
Palladiumpreis
1.795,00 USD -46,00 USD -2,50%
News
Palmölpreis
4.026,00 MYR 76,00 MYR 1,92%
News
Platinpreis
2.318,00 USD -85,00 USD -3,54%
News
Rapspreis
472,00 EUR 1,00 EUR 0,21%
News
Reispreis
10,60 USD USD
News
Silberpreis
89,35 USD -3,08 USD -3,33%
News
Sojabohnenmehlpreis
289,90 USD 0,70 USD 0,24%
News
Sojabohnenölpreis
0,53 USD USD -0,87%
News
Sojabohnenpreis
10,56 USD 0,03 USD 0,31%
News
Super Benzin
1,74 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,75 EUR 1,50 EUR 0,79%
News
Zinkpreis
3.288,40 USD 51,00 USD 1,58%
News
Zinnpreis
54.176,00 USD 1.550,00 USD 2,95%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 2,68%
News

Der Goldpreis wertet am Freitagabend um -0,61 Prozent auf 4.588,72 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.616,93 US-Dollar.

Nach 92,43 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagabend um -3,59 Prozent auf 89,11 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.403,00 US-Dollar) geht es um -3,68 Prozent auf 2.314,50 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagabend nach. Um -2,91 Prozent auf 1.787,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.841,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 20:31 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 0,38 Prozent stärker bei 64,11 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:31 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 0,42 Prozent auf 59,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 59,19 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Baumwolle am Freitagabend nach. Um -0,08 Prozent auf 0,65 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Nach 2,93 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagabend um 2,56 Prozent auf 3,01 US-Dollar gestiegen.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -0,78 Prozent auf 3,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,58 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Lebendrindpreis um -1,68 Prozent auf 2,32 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Lebendrindpreis bei 2,36 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 1,13 Prozent auf 4,25 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,20 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -1,81 Prozent auf 3,62 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,68 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Orangensaftpreis um 4,51 Prozent auf 2,09 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,00 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 10,53 US-Dollar am Vortag auf 10,56 US-Dollar nach oben (+0,31Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,24 Prozent auf 289,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 289,20 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,87 Prozent auf 0,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,53 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,68 Prozent.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,29 Prozent auf 3,12 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,13 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,63 Prozent auf 0,88 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,88 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Milchpreis. Um 0,07 Prozent verstärkt sich der Milchpreis um 20:29 Uhr auf 14,75 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 14,74 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 0,90 Prozent auf 58,91 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 58,38 US-Dollar wert.

Nach 97,35 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Freitagabend um 0,15 Prozent auf 97,75 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Reispreis kaum. Am Freitagabend lag der Reispreis bei 10,60 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 10,60 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (552,00 US-Dollar) geht es um 10,51 Prozent auf 610,00 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis