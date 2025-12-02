DAX23.756 +0,7%Est505.706 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,76 +0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.325 +1,3%Euro1,1612 ±0,0%Öl62,95 -0,6%Gold4.203 -0,7%
Kaufrating

Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt - Titel profitiert

02.12.25 12:08 Uhr
Siemens Energy-Aktie auf dem Vormarsch - Goldman Sachs hebt Kursziel kräftig an | finanzen.net

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 124 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
116,30 EUR 3,45 EUR 3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Neubewertungsstory von Siemens Energy könne noch fortgeschrieben werden, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Die Konzernziele für 2028 vom Kapitalmarkttag lägen deutlich über den Erwartungen. Mit dem Aktienrückkaufplan sei ein neuer, positiver Mosaikstein hinzugekommen.

Für die Aktie von Siemens Energy geht es auf XETRA zeitweise 3,42 Prozent auf 116,40 Euro aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08:31Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
