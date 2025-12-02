DAX23.668 +0,3%Est505.682 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.610 +0,4%Euro1,1617 +0,1%Öl63,24 -0,1%Gold4.214 -0,4%
DAX moderat höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- - Bilfinger will noch schneller wachsen -- Siemens Energy im Fokus
Übernahmepoker

Netflix-Aktie kaum verändert: Rennen um Warner Bros geht weiter

02.12.25 08:35 Uhr
NASDAQ-Aktien im Blick: Mega-Poker in Hollywood: Netflix, Paramount und Comcast kämpfen um Warner Bros | finanzen.net

Das Rennen um eine Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros Discovery ist Insidern zufolge am Montag in die nächste Runde gegangen.

Die Investmentbanker von Netflix, Paramount Skydance und Comcast hätten während des langen Thanksgiving-Wochenendes an verbesserten Angeboten für Warner Bros Discovery als Ganzes oder für Teile davon gearbeitet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die nun abgegebenen Gebote seien bindend, eine weitere Gebotsrunde sei aber denkbar. Per Montagsschluss kam Warner-Bros. an der Börse auf eine Bewertung von gut 59 Milliarden US-Dollar (51 Mrd Euro).

Wer­bung

Warner Bros (HBO, CNN und das gleichnamige Filmstudio) hatte sich im Oktober offiziell zum Verkauf gestellt, nachdem der Konzern zuvor mehrere Angebote erhalten hatte. Paramount ist wohl am gesamten Unternehmen einschließlich der Kabelfernsehnetze interessiert, Comcast und Netflix schielen auf die Warner Bros Studios und den Streamingdienst HBO Max. Sollte eine Offerte dieser beiden Erfolg haben, würde Warner Bros die Pläne zur Ausgliederung seiner Kabelkanäle als Discovery Global fortsetzen.

Die Netflix-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 0,06 Prozent höher bei 109,20 US-Dollar, Titel von Warner Bros gewinnen daneben 1,01 Prozent auf 24,11 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)

