DAX 23.266 -1,4%ESt50 5.563 -1,4%MSCI World 4.285 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.877 -0,7%Euro 1,1588 +0,0%Öl 64,18 +0,2%Gold 4.033 -0,3%
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Netflix Aktie

94,59 EUR -0,20 EUR -0,21 %
STU
109,51 USD -1,74 USD -1,56 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 406,09 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

JP Morgan Chase & Co.

Netflix Neutral

13:11 Uhr
Netflix Neutral
Netflix Inc.
Netflix Inc.
94,59 EUR -0,20 EUR -0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 127,50 auf 124,00 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit der Quartalszahlen-Vorlage hätten die Aktien des US-Streaminganbieters deutlich stärker verloren als der marktbreite Index S&P 500, schrieb Doug Anmuth in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er macht dafür die Belastung durch Branchen-Schlagzeilen zu Fusionen und Übernahmen, Sorgen über den zunehmenden Wettbewerb und Umschichtungen von Anlegern in niedriger bewertete Titel verantwortlich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Neutral

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 124,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 110,29		 Abst. Kursziel*:
12,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 109,51		 Abst. Kursziel aktuell:
13,23%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.127,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

13:11 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Netflix Kaufen DZ BANK
31.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
31.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
22.10.25 Netflix Buy UBS AG
Nachrichten zu Netflix Inc.

TraderFox Hot-News Netflix nach 10:1-Split im Franchisefieber! KPop Demon Hunters bringt großen Mattel- und Hasbro-Deal! Netflix nach 10:1-Split im Franchisefieber! KPop Demon Hunters bringt großen Mattel- und Hasbro-Deal!
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück
finanzen.net Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Ende des Montagshandels im Minus
finanzen.net Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend tiefrot
finanzen.net NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Montagnachmittag
finanzen.net Montagshandel in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag
New York Times Paramount, Comcast and Netflix Prepare Bids for Warner Bros. Discovery
Benzinga What&#39;s Going On With Netflix Stock?
MotleyFool Can Netflix House Revive Dead Mall Spaces And Boost Brand Loyalty?
MotleyFool Is Netflix Stock a Buy After Its 10-for-1 Stock Split?
MotleyFool The Netflix Stock Split Is Here. Are Shares Still a Buy?
Benzinga Warner Bros Discovery Rallies on Strategic Review, Potential Bids from Paramount, Comcast And Netflix
Cnet Want More Jackbox-Like Couch Party Games? Just Open the Netflix App on Any TV
New York Times Netflix Is Bringing Video Games to Users’ TVs
