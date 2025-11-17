Netflix Aktie
Marktkap. 406,09 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 127,50 auf 124,00 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit der Quartalszahlen-Vorlage hätten die Aktien des US-Streaminganbieters deutlich stärker verloren als der marktbreite Index S&P 500, schrieb Doug Anmuth in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er macht dafür die Belastung durch Branchen-Schlagzeilen zu Fusionen und Übernahmen, Sorgen über den zunehmenden Wettbewerb und Umschichtungen von Anlegern in niedriger bewertete Titel verantwortlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Netflix
Zusammenfassung: Netflix Neutral
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 124,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 110,29
|Abst. Kursziel*:
12,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 109,51
|Abst. Kursziel aktuell:
13,23%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.127,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|13:11
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|13:11
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.04.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.