Philips Aktie

Barclays Capital

Philips Overweight

08:31 Uhr
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Hassan Al-Wakeel erwartet laut seinem Ausblick vom Freitagabend positive Kurstreiber für den Gesundheitstechnik-Konzern. Philips sei eine der wenigen verbliebenen Aktienstorys im Sektor, die getrieben sei von Margenpotenzial./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,46 €		 Abst. Kursziel*:
9,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

08:31 Philips Overweight Barclays Capital
23.12.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Philips Overweight Barclays Capital
17.12.25 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

finanzen.net Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst
finanzen.net Philips: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft
dpa-afx ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
dpa-afx Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge
EN, Philips Enhancing TAVI efficiency: streamlining pathways for improved patient care
EN, Philips Innovation spotlight: The technological revolution behind BlueSeal MR
EN, Philips Transforming the future of stroke care: Philips supports stroke pathway redesign at Royal London Hospital
EN, Philips Advancing cardiovascular health across Europe
EN, Philips Seven key benefits of AI in healthcare for patients and healthcare professionals
Benzinga Philips Bets On AI To See Inside Arteries With SpectraWAVE Buy
EN, Philips Philips agrees to acquire SpectraWAVE Inc., advancing next-generation coronary intravascular imaging and physiological assessment with AI
Benzinga Philips CEO Warns About 2026 Growth Target, Stock Drops
