Philips Aktie
Marktkap. 24,17 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Hassan Al-Wakeel erwartet laut seinem Ausblick vom Freitagabend positive Kurstreiber für den Gesundheitstechnik-Konzern. Philips sei eine der wenigen verbliebenen Aktienstorys im Sektor, die getrieben sei von Margenpotenzial./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Overweight
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,46 €
|Abst. Kursziel*:
9,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
