Barclays Capital

Philips Overweight

08:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Hassan Al-Wakeel erwartet laut seinem Ausblick vom Freitagabend positive Kurstreiber für den Gesundheitstechnik-Konzern. Philips sei eine der wenigen verbliebenen Aktienstorys im Sektor, die getrieben sei von Margenpotenzial./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

