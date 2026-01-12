DAX25.039 +0,2%Est506.150 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1792 +0,1%Öl71,18 ±-0,0%Gold5.189 +0,9%
Defizit und BIP-Anstieg

Staatsdefizit 2025 deutlich höher - Destatis bestätigt BIP-Wachstum von 0,3 % im 4. Quartal

25.02.26 08:28 Uhr
Defizit steigt: Deutschland rutscht tiefer ins Minus - BIP legt im Q4 zu | finanzen.net

Der deutsche Staatshaushalt hat das Jahr 2025 mit einem Finanzierungsdefizit von 119,1 Milliarden Euro beendet.

Das waren 3,9 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2024, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ergibt sich für 2025 eine Defizitquote von 2,7 Prozent. Im Jahr 2024 hatte die Quote ebenfalls 2,7 Prozent betragen. Die Werte lagen unterhalb des europäischen Referenzwertes von 3,0 Prozent aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt.

Mit 79,6 Milliarden Euro entfielen rund zwei Drittel des gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits im Jahr 2025 auf den Bund. Dabei stieg das Finanzierungsdefizit des Bundes gegenüber dem Vorjahr um 18,6 Milliarden Euro an.

Bei Ländern und Gemeinden war die Entwicklung uneinheitlich: Die Länder konnten ihr Finanzierungsdefizit auf 9,8 Milliarden Euro mehr als halbieren (2024: 21,6 Milliarden Euro). Das Defizit der Gemeinden erhöhte sich hingegen um 7,1 Milliarden Euro auf 28,1 Milliarden Euro.

Die Sozialversicherung wies im Jahr 2025 ein Finanzierungsdefizit von 1,7 Milliarden Euro auf, nachdem das Defizit im Jahr 2024 noch bei 11,8 Milliarden Euro gelegen hatte. Damit verzeichneten wie im Vorjahr alle vier Teilsektoren des Staates ein Finanzierungsdefizit.

Destatis bestätigt BIP-Anstieg von 0,3 Prozent im 4. Quartal

Die deutsche Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2025 erholt und wurde dabei vor allem von den privaten und staatlichen Konsumausgaben gestützt, wobei die Exporte sanken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent und lag kalenderbereinigt um 0,4 (drittes Quartal: 0,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die in erster Veröffentlichung gemeldeten Werte wurden damit wie erwartet bestätigt. Im dritten Quartal hatte das BIP auf Quartalssicht stagniert.

