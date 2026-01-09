ASML NV Aktie
Marktkap. 419,23 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1030 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Chipausrüsters mit starken Resultaten und ebenso guten Signalen. 2026 könnte man über dem Konsens landen, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.030,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.076,00 €
|Abst. Kursziel*:
-4,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.077,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,36%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.073,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
