DAX 25.279 +0,1%ESt50 5.980 -0,3%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.558 -0,7%Euro 1,1685 +0,4%Öl 63,18 +0,3%Gold 4.587 +1,7%
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich grün -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShieled, Airbus im Fokus
Top News
Aktien von TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick: Deutsch-indische Rüstungskooperation Aktien von TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick: Deutsch-indische Rüstungskooperation
BVB-Aktie tiefer: Frankfurt gegen Dortmund 3:3 BVB-Aktie tiefer: Frankfurt gegen Dortmund 3:3
ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
1.077,00 EUR -16,00 EUR -1,46 %
STU
1.086,80 EUR +35,40 EUR +3,37 %
GVIE
Marktkap. 419,23 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1030 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Chipausrüsters mit starken Resultaten und ebenso guten Signalen. 2026 könnte man über dem Konsens landen, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.030,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.076,00 €		 Abst. Kursziel*:
-4,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.077,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,36%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.073,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

