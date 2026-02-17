DAX25.107 +0,4%Est506.048 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +0,6%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.572 +1,1%Euro1,1834 -0,2%Öl67,82 +0,7%Gold4.926 +1,0%
Heute im Fokus
DAX fester -- Nikkei zieht an - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks mit gemischten Zahlen -- Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet
Bayer-Aktie im Minus: Gerichtliche Entscheidung könnte Erfolg des Glyphosat-Deals beeinflussen
Zweiter Verhandlungstag

Friedensgespräche: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. teilweise mit Gegenbewegung

18.02.26 09:28 Uhr
Fortsetzung der Genfer Friedensgespräche: Rüstungsaktien Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & Co. erholen sich größtenteils | finanzen.net

Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine haben am ersten Verhandlungstag in Genf keine konkreten Fortschritte gebracht.

• Zweiter Verhandlungstag in Genf zwischen Russland und Ukraine
• Erster Verhandlungstag ohne Durchbruch
• Rüstungsaktien reagieren größtenteils mit Gegenbewegung

Wer­bung

Unter der Vermittlung des US-Sondergesandten Steve Witkoff trafen sich Unterhändler beider Seiten zu intensiven Gesprächen. Die Verhandlungen werden heute fortgesetzt.

Überraschende Beteiligung europäischer Sicherheitsberater

Die russische Nachrichtenagentur Tass bezifferte die Gesprächsdauer der Verhandlungen auf etwa sechs Stunden. Anschließend informierten beide Delegationen ihre Regierungen in Moskau und Kiew. Konkrete Inhalte der Unterredungen wurden nicht öffentlich gemacht. der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow erläuterte lediglich: "Nach dem gemeinsamen Teil ist die Arbeit in thematischen Gruppen fortgesetzt worden." Die Verhandler hätten sich auf praktische Fragestellungen und mögliche Lösungsmechanismen konzentriert, wobei er einen politischen und einen militärischen Themenblock erwähnte.

Territoriale Fragen als zentrales Hindernis

Eine zentrale russische Forderung bleibt der vollständige Rückzug ukrainischer Streitkräfte aus den noch von ihnen kontrollierten Teilen der östlichen Regionen Luhansk und Donezk. Selenskyj lehnt dies kategorisch ab. "Emotional werden die Menschen das niemals verzeihen. Niemals", sagte der Präsident gegenüber "Axios". Die ukrainische Bevölkerung würde nicht nachvollziehen können, warum zusätzliche Territorien aufgegeben werden sollten. Selenskyj zufolge haben Kiew und Washington vereinbart, dass jede Vereinbarung durch ein Referendum in der Ukraine bestätigt werden muss.

Wer­bung

Möglichkeit eines eingefrorenen Konflikts

Selenskyj zeigte sich offen für die Idee, den Konflikt entlang der gegenwärtigen Frontlinie quasi einzufrieren. "Ich denke, dass die Menschen das in einem Referendum akzeptieren würden. Das ist meine Meinung", erklärte er. Eine solche Volksabstimmung könnte parallel zu Präsidentschaftswahlen durchgeführt werden.

Die reguläre Amtszeit des ukrainischen Präsidenten endete bereits 2024. Das seit dem russischen Angriff geltende Kriegsrecht untersagt in seiner aktuellen Form jedoch Wahlen und Volksabstimmungen. Die russische Regierung, die seit Jahrzehnten von Putin kontrolliert wird, bestreitet Selenskyjs demokratische Legitimität und fordert Neuwahlen in der Ukraine. Es bestehen jedoch Befürchtungen, Moskau könnte versuchen, durch Wahlmanipulation eine kremlfreundliche Marionettenregierung zu installieren.

So bewegen sich die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS aktuell

Wer­bung

Am Dienstag hatten deutsche Rüstungswerte mit Verlusten auf die neuen Verhandlungen reagiert. Zusätzlich führten negative Analysteneinschätzung zu Abschlägen. So ging es für die Rheinmetall-Aktie letztlich 0,52 Prozent auf 1.611,50 Euro nach unten. Die Aktien von HENSOLDT gaben schlussendlich um 1,60 Prozent auf 79,90 Euro nach, während RENK und TKMS via XETRA um 1,39 Prozent auf 58,22 Euro bzw. zu 1,21 Prozent auf 97,60 Euro fielen.

Am Mittwoch setzt größtenteils eine Gegenbewegung ein: So gewinnt die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 2,39 Prozent auf 1.650,00 Euro. Das HENSOLDT-Papier gewinnt derweil 2,07 Prozent auf 81,55 Euro. Für RENK geht es 2,39 Prozent auf 59,61 Euro nach oben, während TKMS 1,13 Prozent auf 98,70 Euro steigt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

