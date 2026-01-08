DAX25.398 +0,5%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 +2,0%Nas23.757 +0,4%Bitcoin78.810 +0,9%Euro1,1676 +0,4%Öl63,36 +0,5%Gold4.616 +2,4%
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Vor Gericht

Aktien ungleich: Paramount klagt in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern

12.01.26 17:14 Uhr
Paramount vs. Warner: Übernahmeschlacht entbrannt! - NASDAQ-Aktien ungleich | finanzen.net

In der Bieterschlacht um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers zieht der Konkurrent Paramount vor Gericht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
76,58 EUR 0,41 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paramount Skydance
10,30 EUR -0,10 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
24,13 EUR -0,61 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot des Streaming-Riesen Netflix vorzuziehen. Außerdem will Paramount eigene Kandidaten für den Verwaltungsrat des heutigen Konzerns Warner Bros. Discovery nominieren - in der Hoffnung, mit der Zustimmung von Aktionären auf diese Weise ans Ziel zu kommen.

Netflix will für rund 83 Milliarden Dollar lediglich das Studio- und Streaming-Geschäft übernehmen. Paramount bietet 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern samt der TV-Sender wie unter anderem CNN. Das Management von Warner Bros. Discovery sprach sich für das Netflix-Angebot aus, das letzte Wort haben aber die Anteilseigner. Eine entscheidende Frage für sie wird also sein, wie die TV-Sender für die Zukunft bewertet werden. Paramount fordert in der Klage von Warner Informationen zur Bewertung der Sender.

Trump drängt auf Eigentümerwechsel bei CNN

Hinter Paramount steht die Familie des als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump bekannten Tech-Milliardärs Larry Ellison. Trump forderte wiederholt, dass bei einem Deal um Warner unbedingt auch CNN den Besitzer wechseln müsse. Der Nachrichtensender, bei dem oft kritisch über Trump berichtet wird, ist ihm schon lange ein Dorn im Auge. Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS schlug seit der Übernahme durch die Ellisons zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung ein.

An der NADSAQ notiert die Paramount-Aktie am Montag zeitweise 0,29 Prozent höher bei 12,10 US-Dollar. Die Warner Bros-Aktie gibt 1,77 Prozent auf 28,38 US-Dollar ab. Das Netflix-Papier steigt derweil 0,63 Prozent auf 90,02 US-Dollar

mehr Analysen