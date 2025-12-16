DAX 24.134 +0,2%ESt50 5.733 +0,3%MSCI World 4.390 -0,1%Top 10 Crypto 11,50 +0,5%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.779 -1,3%Euro 1,1716 -0,3%Öl 59,87 +1,8%Gold 4.321 +0,4%
Netflix Aktie

81,67 EUR +1,45 EUR +1,81 %
STU
96,07 USD +2,31 USD +2,46 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 365,82 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

Netflix Inc.
81,67 EUR 1,45 EUR 1,81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Netflix können den Worst Case, einen Bieterkampf um Warner Brothers Discovery, offenbar umschiffen, schrieb James Heaney in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das eigene Wachstum von Netflix dürfte gesund bleiben und Synergien aus dem Kauf des Hollywood-Riesen würden noch unterschätzt./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 134,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 94,57		 Abst. Kursziel*:
41,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 96,07		 Abst. Kursziel aktuell:
39,48%
Analyst Name:
James Heaney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 128,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

