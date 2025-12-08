Netflix Aktie
Marktkap. 364,84 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix nach einem Treffen mit der Konzernspitze mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dank seiner Reichweite und dem Geschäftsmodell kann Netflix laut seinen Top-Managern aus einer Übernahme von Warner Brothers Wert schöpfen, schrieb John Hodulik am Montagabend./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 150,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 96,79
|Abst. Kursziel*:
54,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 97,25
|Abst. Kursziel aktuell:
54,24%
|
Analyst Name:
John C. Hodulik
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 131,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|14:01
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|14:01
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|14:01
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.04.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.