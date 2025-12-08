DAX 24.116 +0,3%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.748 -0,1%Euro 1,1637 +0,0%Öl 62,49 %Gold 4.198 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: Dow stabil erwartet -- DAX fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom! Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netflix Aktie

Kaufen
Verkaufen
Netflix Aktien-Sparplan
83,55 EUR +0,33 EUR +0,40 %
STU
97,25 USD -2,99 USD -2,98 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 364,84 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 552484

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US64110L1061

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NFLX

UBS AG

Netflix Buy

14:01 Uhr
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
83,55 EUR 0,33 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix nach einem Treffen mit der Konzernspitze mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dank seiner Reichweite und dem Geschäftsmodell kann Netflix laut seinen Top-Managern aus einer Übernahme von Warner Brothers Wert schöpfen, schrieb John Hodulik am Montagabend./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 96,79		 Abst. Kursziel*:
54,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 97,25		 Abst. Kursziel aktuell:
54,24%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 131,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

14:01 Netflix Buy UBS AG
08.12.25 Netflix Buy UBS AG
08.12.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Netflix Outperform Bernstein Research
05.12.25 Netflix Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Portfolio und KI Übernahmekampf um Warner Bros.: So wichtig ist der Deal laut Analysten für Netflix - Aktie reagiert verhalten Übernahmekampf um Warner Bros.: So wichtig ist der Deal laut Analysten für Netflix - Aktie reagiert verhalten
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben
finanzen.net Paramount legt feindliches Barangebot für Warner Bros. vor und fordert Netflix heraus - So reagieren die Aktien
dpa-afx ROUNDUP 3: Paramount will Netflix bei Warner Bros. schlagen
dpa-afx Aktien von Netflix und Warner Bros. uneinheitlich: Trump verweist auf kartellrechtliche Risiken
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit Kursabschlägen
finanzen.net S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zurück
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht Verluste
MotleyFool Is Netflix Stock a Buying Opportunity for 2026?
Deutsche Welle Paramount seeking to outbid Netflix in Warner Bros. deal
Deutsche Welle Paramount seeking to outbid Netflix in Warner Bros. deal
MotleyFool Is the Netflix Deal to Buy Warner Bros. Already in Trouble?
Korea Times Director hails dream Netflix collaboration as 'Three Idiots in Kenya' climbs charts
Financial Times Watching Netflix makes stocks go down: study
MotleyFool Why Netflix Stock Dropped Today
Deutsche Welle Paramount seeking to outbid Netflix in Warner Bros. deal
RSS Feed
Netflix Inc. zu myNews hinzufügen