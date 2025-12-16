thyssenkrupp nucera Aktie
Marktkap. 992,84 Mio. EURKGV 107,16 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000
ISIN DE000NCA0001
Symbol THYKF
thyssenkrupp nucera Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Elektrolysespezialisten entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Der Auftragsausblick sei enorm breit, rangiere aber um den Konsens. Das untere Ende der avisierten Spanne hält Moody allerdings für ziemlich konservativ./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp nucera
Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Outperform
|Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
8,00 €
|Abst. Kursziel*:
87,50%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
8,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
81,16%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|10:06
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|10:06
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|10:06
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|thyssenkrupp nucera Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.12.24
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)