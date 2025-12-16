DAX 24.134 +0,2%ESt50 5.733 +0,3%MSCI World 4.390 -0,1%Top 10 Crypto 11,50 +0,5%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.779 -1,3%Euro 1,1716 -0,3%Öl 59,87 +1,8%Gold 4.321 +0,4%
thyssenkrupp nucera Aktie

8,28 EUR +0,39 EUR +4,94 %
STU
Marktkap. 992,84 Mio. EUR

KGV 107,16 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000

ISIN DE000NCA0001

Symbol THYKF

RBC Capital Markets

thyssenkrupp nucera Outperform

10:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
8,28 EUR 0,39 EUR 4,94%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Elektrolysespezialisten entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Der Auftragsausblick sei enorm breit, rangiere aber um den Konsens. Das untere Ende der avisierten Spanne hält Moody allerdings für ziemlich konservativ./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Outperform

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
8,00 €		 Abst. Kursziel*:
87,50%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
8,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
81,16%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

10:06 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
04.09.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

