Wie viel Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren hätten

Profitabler WLD-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Worldcoin Investoren gebracht.

Am 31.01.2025 wurde Worldcoin bei 1,770 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10.000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 5.650,77 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.338,46 USD, da Worldcoin am 31.01.2026 0,4138 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 76,62 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.02.2026 erreicht und liegt bei 0,4004 USD. Am 09.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net