Krypto News Rückblick: Diese 10 Dinge waren letzte Woche wichtig!

Die vergangene Handelswoche verlief an den globalen Finanzmärkten äußerst schwach. Eine deutliche Korrektur erfasste nicht nur Aktienmärkte, auch Gold und Silber verzeichneten zeitweise ihren schlechtesten Handelstag seit Jahrzehnten. Kryptowährungen blieben davon nicht verschont: Bitcoin rutschte klar ab, Altcoins gerieten teils massiv unter Druck. Trotz dieses schwierigen Marktumfelds gab es in den letzten Tagen mehrere Entwicklungen, die für Anleger relevant waren.

Damit ist es an der Zeit für einen kompakten Krypto News Rückblick mit den zehn wichtigsten Ereignissen der Woche.

OpenAI und Worldcoin gegen X

So sorgte Worldcoin überraschend für Aufmerksamkeit am Kryptomarkt. Während viele Coins unter Druck standen, verzeichnete der WLD-Token spürbare Kursgewinne. Auslöser waren neue Berichte rund um OpenAI, das Umfeld von Sam Altman und mögliche Pläne für ein biometrisches soziales Netzwerk. Demnach arbeiteten OpenAI-nahe Akteure an einer Plattform, die künstliche Intelligenz, digitale Identität und soziale Interaktion miteinander verknüpfen soll. Dies ist ein Ansatz, der direkt in Konkurrenz zu X treten könnte.

Coindesk reported that Sam Altman is looking into building a biometric social network to crush bots!



AI bots are getting out of control on social media, so OpenAI might want Worldcoin's tech to fix it.



Worldcoin getting that real-world utility.$WLD / $ORBS pic.twitter.com/VXVla2x41A — Kodi (BMNR) (@SweatyKodi) January 29, 2026

Der seit Monaten schwelende Konflikt zwischen Altman und Elon Musk spitzte sich zuletzt weiter zu. Aus der einstigen Partnerschaft entwickelte sich ein offener Macht- und Rechtsstreit. Nun könnte also auch ein Social-Media-Konkurrent zu X entstehen.

Bitcoin Hyper zeigt relative Stärke: Über 31 Mio. Dollar investiert

In der vergangenen Woche rückte auch der Presale von Bitcoin Hyper deutlich in den Fokus. Während der Gesamtmarkt eher schwach blieb und viele Krypto-Projekte Probleme hatten, frisches Kapital einzuwerben, erreichte dieses Bitcoin-Layer-2-Vorhaben bereits rund 32 Millionen US-Dollar. Diese Summe signalisiert klare relative Stärke und zeigt, dass Investoren aktuell gezielt nach strukturellem Mehrwert statt kurzfristiger Spekulation suchen.

Der Investment-Case von Bitcoin Hyper setzte genau an einer zentralen Frage an: Wie kann Bitcoin über seine Rolle als reiner Wertspeicher hinauswachsen? Moderne Layer-2-Lösungen gelten hier als Schlüssel. Durch zusätzliche Ausführungs- und Skalierungsebenen werden schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und neue Anwendungsfelder möglich, etwa im Bereich DeFi oder programmierbarer Zahlungslogiken. Gelingt diese Erweiterung, entsteht reale Nutzung und damit nachhaltige Nachfrage nach Bitcoin-Infrastruktur.

Technologisch verfolgt Bitcoin Hyper einen hybriden Ansatz. Die Sicherheit der Bitcoin-Basisschicht bleibt erhalten, während eine leistungsfähige Ausführungsumgebung für Effizienz sorgt. Rollups und kryptografische Verifikation entlasten die Hauptchain. Der HYPER-Token übernimmt dabei funktionale Aufgaben wie Gebühren, Staking und Governance. Die starke Presale-Nachfrage unterstrich diesen Ansatz, zumal weiterhin rund 38 Prozent APY im Staking geboten werden.

Erst Ethereum DAO-Hack, jetzt ein Sicherheitsfonds

Der Hack von The DAO aus dem Jahr 2016 prägte Ethereum wie kaum ein anderes Ereignis. Damals entdeckte ein Angreifer eine Schwachstelle im Smart Contract und leitete Ether im Gegenwert von rund 60 Millionen US-Dollar ab. Die anschließende Reaktion mündete im bekannten Hard Fork, aus dem Ethereum und Ethereum Classic hervorgingen. Ein Teil der betroffenen ETH blieb jedoch jahrelang gesperrt, bis in der vergangenen Woche neue Pläne öffentlich wurden.

This return of The DAO is such a full-circle moment for Ethereum — taking the most infamous chapter in its origin story and turning it into a funding mechanism for security.



Feels like it can finally heal and close that chapter.



“Who would’ve thought The DAO, the experiment… pic.twitter.com/VYoRIrWTA7 — Camila Russo (@CamiRusso) January 30, 2026

Nach aktuellen Berichten arbeiteten Vitalik Buterin und mehrere Ethereum-OGs daran, diese Restbestände im Umfang von rund 220 Millionen US-Dollar in einen dedizierten Security Fund zu überführen. Ziel sei es nicht, die Mittel zu liquidieren, sondern gezielt in die Sicherheit des Ökosystems zu investieren. Diskutiert wurden Förderprogramme für formale Smart-Contract-Verifikation, erweiterte Bug-Bounty-Programme, Audits kritischer Infrastruktur sowie Forschung zu Sicherheitsstandards für Layer-2-Lösungen und Staking.

MegaETH liefert unter Dauerlast ab

In der vergangenen Woche stellte MegaETH seine Architektur in einem öffentlich zugänglichen Global Stress Test unter Beweis. Über einen Zeitraum von sieben Tagen wurde das Netzwerk gezielt unter Dauerlast betrieben, um reale Nutzungsszenarien zu simulieren. Entscheidend war dabei nicht ein kurzfristiger Peak, sondern die stabile Performance bei extrem niedrigen Gebühren. Der Test ging deutlich über klassische Benchmarks hinaus. Insgesamt verarbeitete das Netzwerk mehr als elf Milliarden Transaktionen. Auch am letzten Testtag lief die Chain stabil, ohne erkennbare Engpässe.

INITIATING: MegaETH Global Stress Test.



Experience real-time apps with ultra-low fees while we blast the chain with 18-35k real TPS.



For community investors

→ We sent some ETH to get you started



Others

→ Use our uncapped native bridge



LIVE NOW. (link below) pic.twitter.com/MN28shWGUw — MegaETH (@megaeth) January 22, 2026

Strategisch positioniert sich MegaETH als Real-Time-Execution-Layer im Ethereum-Ökosystem. EVM-Kompatibilität soll es Entwicklern ermöglichen, bestehende Anwendungen nahezu nahtlos zu portieren. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch der angekündigte Mainnet-Start am 9. Februar 2026 an Gewicht.

ERC-8004 legt Fundament für KI-Agenten

Zudem rückte Ethereum zuletzt mit einem neuen technischen Standard stärker in den Fokus der KI-Debatte. Mit ERC-8004 entstand erstmals ein einheitlicher Rahmen, um autonomen KI-Agenten dauerhafte, überprüfbare Identitäten und eine nachvollziehbare Reputation zu geben. Das Ziel ist es, eine Grundlage zu schaffen, damit Software-Agenten künftig eigenständig Aufgaben übernehmen, miteinander interagieren und Werte austauschen können.

Kern des Konzepts sind drei Register: eine portable On-Chain-Identität, ein Reputationssystem für Leistungsnachweise sowie Mechanismen zur unabhängigen Validierung von Ergebnissen, etwa über Staking oder Zero-Knowledge-Beweise. Entscheidend ist die Modularität: Je nach Risiko einer Aufgabe können Anwendungen einfache Vertrauenssignale oder strengere Verifikationsmodelle nutzen. Mittlerweile ist der Standard auch bereits live im Mainnet.

ERC-8004 is now live on mainnet.



5 months ago, we wrote the specs for the Trustless Agents standard.



Since then, over 10k agents registered on testnet.



Today, we’re releasing it on Ethereum Mainnet.



Welcome to the 8004 Genesis Month.



Here’s everything you need to know pic.twitter.com/R8gf2tCqII — Davide Crapis (@DavideCrapis) January 29, 2026

Maxi Doge geht viral: Über 4,5 Mio. Dollar

In der vergangenen Woche rückte Maxi Doge zunehmend in den Fokus des Marktes. In einem insgesamt volatilen Umfeld, in dem der Memecoin-Sektor nach einer kurzen Konsolidierung wieder stärker diskutiert wird, konnte das Projekt mehr als 4,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Damit hob sich Maxi Doge deutlich von vielen kleineren Meme-Projekten ab, die zuletzt kaum frisches Kapital anzogen.

Der Erfolg ist eng mit dem klaren Narrativ verbunden. Maxi Doge greift bekannte Muster von Dogecoin oder Shiba Inu auf, setzt jedoch auf eine bewusst zugespitzte Inszenierung. Im Mittelpunkt steht ein überzeichnetes Lifestyle-Motiv aus Fitness, Disziplin und maximaler Risikobereitschaft, verpackt in Meme-Ästhetik. Diese Mischung sorgte in den sozialen Medien für hohe Aufmerksamkeit und virale Verbreitung.

Ein signifikanter Teil der Token ist für den Vorverkauf vorgesehen, während weitere Anteile in Liquidität, Marketing und einen eigenen Fonds fließen sollen. Ergänzt wird das Konzept durch Staking-Elemente und eine satirisch formulierte Roadmap. In einem Markt, der stark von Emotionen lebt, positionierte sich Maxi Doge damit als Memecoin mit Potenzial.

Tether kehrt mit USAT zurück

Ferner meldete Tether in den vergangenen Tagen sein offizielles US-Comeback. Am 27. Januar 2026 startete das Unternehmen den neuen Stablecoin USAT. Dabei handelt es sich um einen föderal regulierten US-Dollar-gedeckten Token für den amerikanischen Markt. Emittiert wird USAT von der Anchorage Digital Bank, der ersten bundesweit regulierten Bank in den USA mit Stablecoin-Lizenz. Damit setzte Tether ein Projekt um, das bereits Ende 2025 angekündigt worden war.

USAT wurde gezielt für US-Nutzer und Institutionen konzipiert, während USDT weiterhin global eingesetzt wird. Für zusätzliche Transparenz fungierte Cantor Fitzgerald als Reserveverwahrer und Primary Dealer. Zum Start wurden zunächst rund 20 Millionen US-Dollar auf Ethereum ausgegeben.

Binance stärkt SAFU mit Bitcoin

In der vergangenen Woche sorgte Binance mit einer spannenden Entwicklung für Aufmerksamkeit. Die weltweit größte Krypto-Börse will ihren rund eine Milliarde US-Dollar schweren SAFU-Sicherheitsfonds künftig vollständig in Bitcoin halten. Der bisherige Stablecoin-Bestand soll innerhalb von 30 Tagen umgeschichtet werden.

LATEST: Binance says it will convert its $1 billion SAFU fund into Bitcoin over the next 30 days, and rebalance if the value falls below $800 million, as a part of its long-term commitment to industry building. pic.twitter.com/qtcXnWYqZ4 — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) January 30, 2026

Der „Secure Asset Fund for Users“ dient seit Jahren als Absicherung für Kundengelder bei Sicherheitsvorfällen. Neu ist nun das aktive Management: Fällt der Marktwert des Fonds durch Kursschwankungen unter 800 Millionen US-Dollar, verpflichtet sich Binance, ihn wieder auf eine Milliarde aufzustocken.

Tether überzeugt mit starken Q4-Zahlen

Der Stablecoin-Emittent Tether legte zuletzt seine Zahlen für das vierte Quartal 2025 vor und zeichnete ein insgesamt sehr robustes Bild. Der von BDO geprüfte Bericht wies für das Gesamtjahr einen Nettogewinn von über 10 Milliarden US-Dollar aus. Gleichzeitig wuchs der Umlauf von USDT deutlich: Rund 50 Milliarden US-Dollar an neuen Tokens wurden 2025 ausgegeben, womit die Marktkapitalisierung auf knapp 186 Milliarden US-Dollar stieg. Damit blieb USDT die drittgrößte Kryptowährung hinter Ethereum und noch vor BNB.

Tether drops their 4Q attestation and the headline you didn’t see



“TETHER REPORTS $30 MILLION OF PROFITS IN 4Q”



But that’s what they did. “$10B+ profits” for the first three quarters” and “$10B+ profits” for 2025.



The actual numbers in their attestation was $10,076M of… pic.twitter.com/3ObPP9qFex — Novacula Occami (@OccamiCrypto) January 30, 2026

Direkt gehaltene US-Staatsanleihen überstiegen 122 Milliarden US-Dollar, die gesamte Treasury-Exponierung lag sogar über 140 Milliarden. Tether-CEO Paolo Ardoino betonte, dass die globale Nachfrage nach digitalen Dollar außerhalb klassischer Bankensysteme weiter zunehme.

Polymarket wird offizieller MLS-Partner

Der bekannte Prognosemarkt Polymarket sorgt mit einer strategischen Partnerschaft für Aufmerksamkeit im Kryptomarkt. Am 26. Januar 2026 gab das Unternehmen eine exklusive, mehrjährige Kooperation mit der Major League Soccer bekannt. Polymarket wurde damit zum offiziellen und alleinigen Prediction-Market-Partner der Liga. Abgewickelt wurde der Deal über Soccer United Marketing und umfasst neben der regulären Saison auch Highlight-Events wie das MLS All-Star Game, das MLS-Cup-Finale sowie den Leagues Cup mit der Liga MX. Im Rahmen der Vereinbarung erhielt Polymarket offiziellen Zugang zu Liga-Daten und Markenrechten. Dadurch können Prognosemärkte zu Spielen, Saisonverläufen und zentralen Ereignissen angeboten werden.

LATEST: Polymarket has signed a multi-year deal to become Major League Soccer's exclusive prediction market partner, providing real-time data and sentiment tracking for matches and the Leagues Cup. pic.twitter.com/wWxyj4dUA6 — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) January 27, 2026

