DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.136 -0,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an
Internationale Notenbanken stocken weiter Goldreserven auf - Polen überholt sogar die EZB Internationale Notenbanken stocken weiter Goldreserven auf - Polen überholt sogar die EZB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

01.02.26 12:43 Uhr
Krypto-Marktbericht: Bitcoin, Ether und Ripple Kurse aktuell | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
60.568,4477 CHF -246,6392 CHF -0,41%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66.136,3572 EUR -265,2192 EUR -0,40%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56.968,4772 GBP -518,1718 GBP -0,90%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.132.252,6420 JPY -47.829,2192 JPY -0,39%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78.391,4492 USD -319,2158 USD -0,41%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.852,7747 CHF -35,8403 CHF -1,90%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.023,0957 EUR -39,0079 EUR -1,89%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.742,6524 GBP -42,5978 GBP -2,39%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
371.122,7709 JPY -7.130,1509 JPY -1,89%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.397,9761 USD -46,3867 USD -1,90%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
80,9408 CHF -0,5323 CHF -0,65%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
88,3815 EUR -0,5757 EUR -0,65%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
76,1300 GBP -0,8841 GBP -1,15%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
16.212,9732 JPY -104,5104 JPY -0,64%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
104,7587 USD -0,6889 USD -0,65%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,2678 CHF -0,0039 CHF -0,31%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,3843 EUR -0,0042 EUR -0,30%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,1924 GBP -0,0096 GBP -0,80%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
253,9462 JPY -0,7460 JPY -0,29%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,6409 USD -0,0050 USD -0,31%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
595,4264 CHF -7,8730 CHF -1,30%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
650,1625 EUR -8,5562 EUR -1,30%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
560,0364 GBP -10,2442 GBP -1,80%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
119.267,7719 JPY -1.561,4025 JPY -1,29%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um 0,49 Prozent auf 78.321,82 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 78.710,67 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,97 EUR beträgt die Performance seit Auflage 18,9 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 1,05 Prozent auf 58,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 59,44 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 2,41 Prozent auf 2.385,38 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.444,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,69 Prozent auf 530,13 US-Dollar. Am Vortag standen noch 506,37 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,79 Prozent auf 1,633 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,646 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Monero-Kurs 6,99 Prozent schwächer bei 431,68 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 464,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2936 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,2933 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1782 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2864 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2858 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 768,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (780,83 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,54 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1048 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1041 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 1,44 Prozent auf 103,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 105,45 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,43 Prozent auf 10,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 10,11 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Chainlink-Kurs um 1,70 Prozent auf 9,792 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,962 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1,151 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagmittag um 1,19 Prozent auf 1,137 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com