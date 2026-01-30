Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um 0,49 Prozent auf 78.321,82 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 78.710,67 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,97 EUR beträgt die Performance seit Auflage 18,9 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 1,05 Prozent auf 58,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 59,44 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 2,41 Prozent auf 2.385,38 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.444,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,69 Prozent auf 530,13 US-Dollar. Am Vortag standen noch 506,37 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,79 Prozent auf 1,633 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,646 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Monero-Kurs 6,99 Prozent schwächer bei 431,68 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 464,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2936 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,2933 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1782 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2864 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2858 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 768,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (780,83 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,54 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1048 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1041 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 1,44 Prozent auf 103,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 105,45 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,43 Prozent auf 10,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 10,11 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Chainlink-Kurs um 1,70 Prozent auf 9,792 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,962 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1,151 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagmittag um 1,19 Prozent auf 1,137 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.