So viel Gewinn hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingefahren

Anlage im Check

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.

Vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,038368 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 260.635,76 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,1037 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27.030,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 170,31 Prozent angezogen.

Am 31.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1004 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,3413 USD und wurde am 03.02.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net