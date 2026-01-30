DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -7,7%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.607 -1,2%Euro1,1851 -0,1%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingefahren
Wie viel Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage im Check

So viel Gewinn hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingefahren

01.02.26 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingefahren | finanzen.net

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,1039 USD 0,0002 USD 0,22%
Charts|News

Vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,038368 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 260.635,76 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,1037 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27.030,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 170,31 Prozent angezogen.

Am 31.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1004 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,3413 USD und wurde am 03.02.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com