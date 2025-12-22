DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 ±-0,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.749 +0,1%Euro1,1721 ±0,0%Öl60,95 +0,7%Gold4.404 +1,5%
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

22.12.25 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Airtel Africa
3,68 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Asseco Poland S.A.Shs
50,25 EUR -2,00 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AUMOVIO
42,34 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carvana Co Registered Shs -A-
389,20 EUR -6,65 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comfort Systems USA IncShs
793,50 EUR 24,50 EUR 3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CRH plc
107,85 EUR -0,20 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DiaSorin S.p.A.Az.
63,56 EUR -0,40 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Formycon AG
23,65 EUR 0,25 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
26,98 EUR 0,30 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
5,82 EUR 0,01 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hemnet AB Registered Shs
15,16 EUR -0,84 EUR -5,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Huber + Suhner AG
139,60 CHF -1,40 CHF -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
16,74 EUR -0,26 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LKQ Corp.
24,80 EUR 0,80 EUR 3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
5,37 EUR -0,09 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mohawk Industries Inc.
92,50 EUR 0,50 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ocado Group PLC
2,80 EUR 0,16 EUR 6,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
65,50 EUR -2,00 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SEB S.A.
48,18 EUR -0,98 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued
42,02 EUR 0,67 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRATEC SE
22,10 EUR 0,25 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tate & Lyle PLC Registered Shs
4,40 EUR 0,12 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
8,95 EUR -0,07 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
65,95 EUR 1,85 EUR 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
tonies
9,91 EUR 0,16 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
19,64 EUR 1,68 EUR 9,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisure PLC Registered Shs
13,55 EUR -0,47 EUR -3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:

===

+ MDAX



AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX

AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX



AUFNAHME

- Ottobock

HERAUSNAHME

- PNE

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

+ S&P-500

AUFNAHME

- Carvana

- Comfort Systems USA



- CRH

HERAUSNAHME

- LKQ

- Mohawk Industries

- Solstice Advanced Materials

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)



Übrigens: Carvana und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).



