So schätzen die Analysten die TKMS-Aktie im Januar 2026 ein

Einstufungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in den Fokus genommen.

Im vergangenen Januar haben 3 Experten die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems wie folgt eingeschätzt.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein Kursziel von 88,33 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 10,52 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 98,85 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 99,00 EUR 0,15 29.01.2026 Deutsche Bank AG 99,00 EUR 0,15 13.01.2026 Bernstein Research 67,00 EUR -32,22 06.01.2026

