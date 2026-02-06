DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin60.203 +2,7%Euro1,1808 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Stellantis A2QL01 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Bayer BAY001 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Mercedes-Aktie: Konzern-Chef warnt vor politischem Rechtsruck Mercedes-Aktie: Konzern-Chef warnt vor politischem Rechtsruck
So schätzen die Analysten die TKMS-Aktie im Januar 2026 ein So schätzen die Analysten die TKMS-Aktie im Januar 2026 ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Einstufungen

So schätzen die Analysten die TKMS-Aktie im Januar 2026 ein

08.02.26 15:09 Uhr
So schätzen die Analysten die TKMS-Aktie im Januar 2026 ein | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
91,45 EUR 1,10 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Januar haben 3 Experten die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems wie folgt eingeschätzt.

Wer­bung

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein Kursziel von 88,33 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 10,52 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 98,85 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG99,00 EUR0,1529.01.2026
Deutsche Bank AG99,00 EUR0,1513.01.2026
Bernstein Research67,00 EUR-32,2206.01.2026

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen