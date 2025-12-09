DAX 24.043 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1632 +0,0%Öl 62,05 -0,1%Gold 4.197 -0,3%
Top News
Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen
Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines.
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

Marktkap. 4,44 Mrd. EUR

Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

08.12.25
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
74,25 EUR -0,80 EUR -1,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Der Marineschiffbauer habe die Markterwartungen beim Umsatz erreicht und mit dem operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) übertroffen, seine Prognose für den operativen Gewinn aber etwas verfehlt, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Augen richteten sich nun auf Februar; dann könnten ambitioniertere Ziele ausgegeben werden. Insgesamt sollte TKMS von staatlichen Rüstungsaufträgen profitieren, doch müsse sich die damit mögliche Trendwende erst noch in den Geschäftszahlen zeigen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
67,95 €		 Abst. Kursziel*:
8,90%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
74,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,34%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
08.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
03.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
26.11.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

dpa-afx IPO Börsengänge in Europa steigen 2026 voraussichtlich wieder an Börsengänge in Europa steigen 2026 voraussichtlich wieder an
finanzen.net Nach Rüstungs-Rally: Das tut sich bei den Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS heben ab: Rüstungsspaket & Ukraine-Verhandlungen im Blick
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagnachmittag stark gefragt
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Was Analysten von TKMS thyssenkrupp Marine Systems erwarten
finanzen.net TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen
TraderFox Top-5-Kursziele der Analysten am 08.12.25
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
