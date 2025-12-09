Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

08.12.25

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Der Marineschiffbauer habe die Markterwartungen beim Umsatz erreicht und mit dem operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) übertroffen, seine Prognose für den operativen Gewinn aber etwas verfehlt, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Augen richteten sich nun auf Februar; dann könnten ambitioniertere Ziele ausgegeben werden. Insgesamt sollte TKMS von staatlichen Rüstungsaufträgen profitieren, doch müsse sich die damit mögliche Trendwende erst noch in den Geschäftszahlen zeigen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

