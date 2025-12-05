DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.421 +0,0%Top 10 Crypto 12,02 -0,2%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.555 +1,4%Euro 1,1662 +0,2%Öl 63,88 +0,0%Gold 4.213 +0,4%
Heute im Fokus
SCHOTT Pharma Aktie

16,62 EUR -0,32 EUR -1,89 %
STU
Marktkap. 2,56 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

Barclays Capital

SCHOTT Pharma Equal Weight

08:01 Uhr
SCHOTT Pharma Equal Weight
SCHOTT Pharma
SCHOTT Pharma
16,62 EUR -0,32 EUR -1,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 28 auf 15 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2026 werde ein Übergangsjahr für den Pharmazulieferer von Spezialverpackungen, schrieb Pallav Mittal am Freitagnachmittag. Handelnde Personen änderten sich und das Umfeld bleibe schwierig - vor allem bei den Glasspritzen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Equal Weight

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
16,98 €		 Abst. Kursziel*:
-11,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,75%
Analyst Name:
Pallav Mittal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:01 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
05.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
05.12.25 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Schott Pharma auf Rekordtief nach schwachen Zielvorgaben
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus
TraderFox Stocks in Action: Stellantis, Renk, Safran, Aurubis, Schott Pharma
finanzen.net SCHOTT Pharma-Aktie mit Rekordtief: Prognose bleibt hinter Markterwartungen zurück
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma mit herben Abschlägen am Nachmittag
finanzen.net XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagmittag im Tiefenrausch
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Outlook for fiscal year 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO of SCHOTT Pharma
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
