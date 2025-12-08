DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -0,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.555 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl63,88 ±0,0%Gold4.213 +0,4%
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

08.12.25 06:19 Uhr
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:

===

+ MDAX

AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

+ MDAX

HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX

AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

+ SDAX

HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX

AUFNAHME

- Ottobock

+ TECDAX

HERAUSNAHME

- PNE

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

+ STOXX-600

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)

