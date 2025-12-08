ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Aumovio
- TKMS
+ MDAX
HERAUSNAHME
+ SDAX
AUFNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
- Ottobock
- PSI Software
- Tonies
- Verbio
+ SDAX
HERAUSNAHME
- Amadeus Fire
- Formycon
- LPKF
- Procredit
- Stratec
+ TECDAX
AUFNAHME
- Ottobock
+ TECDAX
HERAUSNAHME
- PNE
+ STOXX-600
AUFNAHME
- De Longhi
- Huber + Suhner
- Quilter
- Verisure
+ STOXX-600
HERAUSNAHME
- Diasorin
- Hemnet
- Lanxess
- Ocado
- SEB
- Tate & Lyle
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airtel Africa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airtel Africa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|26.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen