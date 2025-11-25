DAX23.390 +0,7%Est505.560 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,76 -2,1%Nas22.781 -0,4%Bitcoin74.633 -2,6%Euro1,1578 +0,4%Öl61,76 -2,5%Gold4.128 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Novartis-Aktie gewinnt: Pharmariese baut 550 Stellen in Stein ab Novartis-Aktie gewinnt: Pharmariese baut 550 Stellen in Stein ab
Valeo-Aktie reagiert mit Verlusten auf Abstufung durch Bernstein Valeo-Aktie reagiert mit Verlusten auf Abstufung durch Bernstein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rüstungsaktie im Sinkflug

TKMS-Aktie versucht die Wende - schon 30 Prozent Minus seit Börsenstart

25.11.25 16:20 Uhr
TKMS-Aktie erholt sich etwas von Kursverfall - schon 30 Prozent Verlust seit Börsenstart | finanzen.net

Nach einem spektakulären Börsendebüt im Oktober fällt die TKMS-Aktie immer tiefer - trotz Rekordaufträgen und positiver Geschäftszahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,44 EUR 0,04 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
59,95 EUR 2,70 EUR 4,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TKMS-Aktie verliert innerhalb eines Monats über 30 Prozent an Wert
• Der Rüstungskonzern sitzt auf Rekordauftragsbestand
• Analysten bleiben trotz Kursverfall optimistisch

Wer­bung

Die Aktie des Marineschiffbauers thyssenkrupp Marine Systems TKMS setzte gestern ihre beunruhigende Talfahrt fort. Am 24. November 2025 sackte das Papier des Rüstungskonzerns um weitere 5,66 Prozent ab schloss bei nur noch 57,55 Euro im XETRA-Handel. Innerhalb einer Woche verlor die Aktie damit mehr als 10 Prozent, im Monatsvergleich sogar über 30 Prozent ihres Wertes. Besonders bitter erscheint der Absturz im Vergleich zum fulminanten Börsenstart am 20. Oktober, als die Aktie zeitweise bei 107 Euro notierte - ein Rückgang von fast 50 Prozent seither. Immerhin geht es am heutigen Dienstag zeitweise wieder um 3,04 Prozent auf 59,30 Euro aufwärts.

Florierendes Geschäft steht im Kontrast zum Aktienkurs

Paradoxerweise steht der Kurssturz in krassem Gegensatz zur operativen Entwicklung des Unternehmens. TKMS profitiert vom anhaltenden Boom im Verteidigungssektor und sitzt auf einem Rekordauftragsbestand von 18,6 Milliarden Euro. Das Management prognostiziert ein jährliches Umsatzwachstum von rund zehn Prozent und plant, die operative Marge von 4,3 auf über 7 Prozent zu steigern. Die aktuellen Geschäftszahlen untermauern diesen positiven Trend: Nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 erzielte TKMS bereits einen Nettogewinn von 75,2 Millionen Euro bei einem Umsatz von 1,59 Milliarden Euro - beides leicht über dem Vorjahreswert.

TKMS-Dividendenversprechen und Expansionspläne

Für Anleger, die trotz der aktuellen Kursschwäche investiert bleiben, gibt es mittelfristig positive Signale. Ab dem kommenden Geschäftsjahr 2025/26 plant TKMS die Einführung einer Dividendenpolitik, bei der 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns ausgeschüttet werden sollen. Zudem verfolgt das Unternehmen eine Wachstumsstrategie, die auch mögliche Übernahmen einschließt. So werden bereits Gespräche mit einer Werft in Kiel geführt, um die Produktionskapazitäten zu erweitern und unabhängiger von der Muttergesellschaft thyssenkrupp zu werden, wenngleich diese die Mehrheit behalten möchte.

Wer­bung

Analysten bleiben trotz Kurseinbruch optimistisch

Trotz des dramatischen Kursrückgangs zeigen sich Finanzexperten weiterhin zuversichtlich für die Zukunft von TKMS. Für das laufende Jahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie zwischen 1,58 und 1,66 Euro. Diese Prognose spiegelt das Vertrauen in die fundamentale Stärke des Unternehmens wider, das in einem strukturell wachsenden Markt für Marinesysteme und Verteidigungstechnologie operiert.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen