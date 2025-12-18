Verhandlungen im Blick

Zur Konzentration auf Rüstung will der Rheinmetall-Konzern sein ziviles Geschäft verkaufen. So reagieren die Rüstungsaktien.

Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal 2026 an, wie der DAX-Konzern am Mittwochabend mitteilte. Bereits seit April seien Gespräche mit Interessenten geführt worden, hieß es weiter.

Wer­bung Wer­bung

Bei dem zu verkaufenden Konzernteil handelt es sich vorwiegend um die Autozulieferung und Teile für die Energiewirtschaft. Die Sparte Power Systems und weitere dazugehörende Gesellschaften werden von nun an buchhalterisch vom Konzern getrennt und als nicht fortgeführte Bereiche geführt, weswegen der Konzern auch seine Prognose anpasste.

Über einen Verkauf wurde bereits länger spekuliert. Barclays-Analyst Afonso Osorio sprach von "einem Schritt in die richtige Richtung". Seit langem gibt bei Rheinmetall die Rüstungssparte den Ausschlag über das Wohl und Wehe an der Börse. Deswegen konzentrierten sich die Analysten auch weniger auf den Schritt an sich, sondern den neuen Ausblick. Dieser liege für das weitergeführte Rüstungsgeschäft auf Umsatzebene um fünf Prozent unter den bisherigen Zielen, notierte etwa David H Perry von JPMorgan. Chloe Lemarie von Jefferies führt dies auf Gegenwind in einem Werk im spanischen Murcia und andere Verzögerungen zurück.

Unklarheit herrscht laut Perry beim operativen Ergebnis (Ebita), da der Konzern zuvor keine Margenprognose für seinen Verteidigungsbereich abgegeben habe. Beim freien Barmittelfluss werde indes eine bedeutend bessere Entwicklung erwartet als zunächst in Aussicht gestellt.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz der weitergeführten Geschäfte dürfte in diesem Jahr um 30 bis 35 Prozent wachsen gegenüber einem vergleichbaren Erlös von 7,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, teilte Rheinmetall mit. Die operative Ergebnismarge erwartet Chef Armin Papperger zwischen 18,5 und 19 Prozent gegenüber dem Vergleichswert von 18 Prozent aus dem Vorjahr.

Bisher standen für den Gesamtkonzern ein Umsatzplus von 25 bis 30 Prozent in den Planungen und eine operative Marge von rund 15,5 Prozent.

Rheinmetall profitiert massiv vom Rüstungsboom und will den Umsatz binnen sechs Jahren auf zirka 50 Milliarden Euro in etwa verfünffachen. Als Folge des Ukraine-Krieges bekommt das Unternehmen deutlich mehr Aufträge für Artillerie, Munition, Flugabwehr und Panzer. Zum einen liefert der Konzern direkt an die Ukraine, zum anderen stocken Nato-Staaten ihre Lager auf und modernisieren ihre Bestände, um für einen möglichen russischen Angriff gewappnet zu sein. Rheinmetall will seine Produktionskapazitäten erheblich aufstocken.

Wer­bung Wer­bung

Rheinmetall-JV erhält Bundeswehrauftrag für Weltraumaufklärung im Milliardenwert

Ein Joint Venture des Rüstungskonzerns Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Großauftrag für die Lieferung weltraumgestützter Aufklärungsdaten mit einem Bruttowert von 1,7 Milliarden Euro erhalten. Die Daten dienen unter anderem dem Schutz der "Brigade Litauen" der Bundeswehr und der Sicherung der NATO-Ostflanke, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das Joint Venture mit dem finnischen Satellitenhersteller ICEYE mit Sitz in Neuss wird Bilder in großem Umfang liefern und einen umfassenden Service anbieten, der den kompletten Betrieb, das Management der Bodenstation und eine KI-gestützte Erstauswertung der Bilder umfasst.

Der Vertrag hat eine mehrjährige Laufzeit mit der Option auf Verlängerung. Der Lieferumfang umfasse eine hohe Anzahl von Bildern pro Tag, so Rheinmetall. Die Produktion der sogenannten "Synthetic Aperture Radar" (SAR)-Satelliten soll am Standort des Joint Ventures in Neuss erfolgen. Die Satelittenkonstellation verbleibt im Eigentum des Unternehmens Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

Auf XETRA legte die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,51 Prozent auf 1.550,00 Euro zu. RENK stiegen daneben um 1,92 Prozent auf 53,55 Euro, HENSOLDT zogen um 1,67 Prozent auf 72,95 Euro an und TKMS gaben um 1,16 Prozent auf 64,00 Euro ab.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) / DOW JONES