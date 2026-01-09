DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.791 ±-0,0%Euro1,1637 ±-0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Toncoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

10.01.26 19:43 Uhr
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Toncoin gebracht.

Toncoin war am 09.01.2025 5,193 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in TON investiert hat, hat nun 1.925,73 Toncoin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.357,89 USD, da Toncoin am 09.01.2026 1,744 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 66,42 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,437 USD. Bei 5,595 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

