DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BYD-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent gerät nach Erholung erneut unter Druck
Im Wandel

Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS

12.11.25 10:22 Uhr
Rüstungsaktien unter Beobachtung: RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS im Detail | finanzen.net

Die Rüstungsbranche wandelt sich: Rheinmetall und HENSOLDT profitieren von Aufträgen, RENK setzt auf Panzergetriebe, TKMS steht unter Druck. Wachstumspotenzial trifft auf hohe Erwartungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
85,60 EUR -2,35 EUR -2,67%
RENK
63,76 EUR -0,82 EUR -1,27%
Rheinmetall AG
1.766,00 EUR 32,50 EUR 1,87%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
71,95 EUR 0,05 EUR 0,07%
• Steigende Verteidigungsbudgets in Europa eröffnen bedeutende Wachstumsperspektiven für Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
• HENSOLDT kommt mit Prognosen für 2026 bei Umsatz und operativer Marge nicht an Markterwartungen heran
• TKMS vor großen Herausforderungen: starke Konkurrenz, hohe Erwartungen und Anpassungsdruck im Verteidigungsumfeld

Marktumfeld und Wachstumstrend

Die europäische Verteidigungsindustrie befindet sich auf einem beschleunigten Wachstumspfad: Laut Analysten steigt der Umsatz großer Anbieter in Europa derzeit jährlich deutlich an. Besonders deutsche Unternehmen wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren von der starken Nachfrage und ambitionierten Investitionsprogrammen seitens der Regierungen. Gleichzeitig ist in diesem Sektor viel Zukunft eingepreist - was bedeutet, dass bereits hohe Erwartungen in den Kursen stecken.

Verteidigungsriese Rheinmetall

Rheinmetall steht als einer der führenden deutschen Rüstungskonzerne im Rampenlicht: Mit laufenden Großaufträgen und einer strategischen Umstellung durch die Verlagerung von Fahrzeug- zu Rüstungsproduktion investiert das Unternehmen in zukunftsträchtige Bereiche. Dennoch zeigten die jüngsten Quartalszahlen, dass Umsatz- und Gewinnmeilensteine noch nicht voll erreicht wurden - was kurzzeitig auf den Aktienkurs drückt.

Rüstungskonzern HENSOLDT

HENSOLDT zählt zu den Spezialisten für Sensorik, Radar- und Verteidigungselektronik. Für 2026 erwartet das Management zwar Umsatz- und Margensteigerungen, doch diese liegen unter den Erwartungen vieler Analysten. Der Markt reagierte darauf am Vortag mit Zurückhaltung - langfristig bleibt das Potenzial jedoch intakt.

RENK - Anbieter für Antriebstechnik

RENK ist im Getriebe- und Antriebstechnikbereich tätig - insbesondere für militärische Fahrzeuge. Der Auftragseingang ist solide, das Unternehmen plant mittelfristig Wachstum. Allerdings ist RENK stärker vom Rüstungsboom abhängig und damit anfälliger für Schwankungen in der Nachfrage.

Börsenneuling TKMS

thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) operiert im Marine- und U-Boot-Bereich - ein anspruchsvolles Segment mit hohen Investitions- und Wettbewerbsanforderungen. Laut aktuellen Berichten steht das Unternehmen unter Druck, da Konkurrenten wie Rheinmetall und HENSOLDT bereits weiter fortgeschritten sind. Ein erfolgreicher Turnaround ist möglich, aber die Anforderungen sind hoch.

So schlagen sich RENK, Rheinmetall, TKMS und HENSOLDT am Mittwoch

Zur Wochenmitte ist im deutschen Rüstungssektor kein einheitlicher Trend erkennbar: Während Rheinmetall-Aktien via XETRA zeitweise um 1,85 Prozent ansteigen auf 1.763,50 Euro, legen RENK-Papiere marginal um 0,13 Prozent zu auf 63,94 Euro und HENSOLDT-Titel verlieren 1,61 Prozent auf 85,65 Euro. Unterdessen steigen TKMS-Anteilsscheine am Mittwoch zwischenzeitlich um 0,63 Prozent auf 72,20 Euro.

Redaktion finanzen.net

