DAX24.330 +1,0%Est505.774 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,23 +4,4%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.713 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,73 -0,7%Gold4.127 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BYD-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent gerät nach Erholung erneut unter Druck BYD-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent gerät nach Erholung erneut unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Verkaufsdruck

BYD-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent gerät nach Erholung erneut unter Druck

12.11.25 10:25 Uhr
BYD-Aktie mit Verkäufen: Rivale von NASDAQ-Aktie Tesla nach Aufschwung wieder belastet | finanzen.net

Nach einer kurzfristigen Erholung steht die Aktie des chinesischen E-Auto-Herstellers BYD wieder unter Abgabedruck. Das belastet den Tesla-Rivalen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,15 EUR -0,15 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
381,30 EUR 3,85 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BYD-Aktie wieder auf Verkaufszetteln
• Gewinnmitnahmen und weltweite Unsicherheiten belasten
• Experten raten zu vorsichtigem Handeln

Wer­bung

Rücksetzer nach Erholung

Noch zum Wochenstart hatte die BYD-Aktie in Hongkong klar zulegen können - so ging es etwa am Montag um fast vier Prozent nach oben. Nach diesem Anstieg kommt es zur Wochenmitte allerdings wieder zu Verkäufen, die den Kurs unter Druck setzen. Letztlich büßten die Papiere in Hongkong um 0,79 Prozent an Wert ein auf 100,50 Hongkong-Dollar. Marktteilnehmer führen diesen Rücksetzer vor allem auf Gewinnmitnahmen zurück.

Während auf Fünf-Tagessicht ein Kurszuwachs von 5,24 Prozent an der Tafel steht, fällt die Bilanz über die zurückliegenden drei Monate hinweg allerdings rot aus: Hier schlägt ein Abschlag von 12,70 Prozent zu Buche.

Das drückt auf den Tesla-Rivalen

Der erneute Verkaufsdruck lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Zum einen haben kurzfristige Investoren nach der jüngsten Kurserholung Gewinne realisiert, was den Abwärtsdruck verstärkte. Zum anderen belasten aktuelle Unsicherheiten auf dem globalen Automobilmarkt - etwa steigende Rohstoffpreise und Lieferkettenprobleme - das Sentiment der Anleger. Auch die volatile Entwicklung bei Konkurrenten wie Tesla wirkt sich auf die Stimmung rund um BYD aus.

Wer­bung

Ausblick für Anleger

Experten betonen, dass Investoren bei E-Aktien wie BYD weiterhin mit hohen Kursschwankungen rechnen müssen. Langfristig wird das Wachstumspotenzial des Unternehmens in der Elektromobilität positiv bewertet, kurzfristige Rücksetzer sind jedoch nicht ungewöhnlich.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen