DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke
Tesla Aktie

Marktkap. 1,27 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
Tesla
365,95 EUR -11,50 EUR -3,05%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Ergebniserwartungen verfehlt, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zu den kurzfristigen Aussichten habe Tesla wohl bewusst kaum etwas gesagt. Der Konzern vollziehe gerade die Transformation von einem Elektroautobauer zu einem KI-Unternehmen, doch kurzfristig bestimmten das Auto- und Energiespeichergeschäft die Zahlen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Sell

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 247,00
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
$ 438,97		 Abst. Kursziel*:
-43,73%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
$ 424,55		 Abst. Kursziel aktuell:
-41,82%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 315,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

