Index-Performance im Blick

Schwacher Handel in New York: S&P 500 letztendlich mit Abgaben

15.12.25 22:32 Uhr
Zum Handelsende legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AutoZone Inc.
2.960,00 EUR 36,00 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bristol-Myers Squibb Co.
45,32 EUR 0,49 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
289,50 EUR -18,50 EUR -6,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
213,15 EUR -12,45 EUR -5,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
23,93 EUR 0,75 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
57,57 EUR 0,71 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD -0,00 USD -33,33%
Charts|News|Analysen
Gartner Inc.
201,30 EUR 3,90 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
6,90 EUR -0,41 EUR -5,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Norwegian Cruise Line Ltd
18,43 EUR 0,60 EUR 3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
150,22 EUR 1,22 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ServiceNow Inc
651,60 EUR -86,90 EUR -11,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Tesla
408,00 EUR 18,20 EUR 4,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.816,5 PKT -10,9 PKT -0,16%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 6.816,51 Punkten ab. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54,119 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,546 Prozent fester bei 6.864,69 Punkten, nach 6.827,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.861,59 Punkte, das Tagestief hingegen 6.801,49 Zähler.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.734,11 Punkten gehandelt. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 6.615,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 6.051,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 16,15 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Gartner (+ 5,33 Prozent auf 246,35 USD), Norwegian Cruise Line (+ 3,79 Prozent auf 21,65 USD), Comcast (+ 3,60 Prozent auf 28,21 USD), Bristol-Myers Squibb (+ 3,59 Prozent auf 54,29 USD) und Tesla (+ 3,56 Prozent auf 475,31 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil ServiceNow (-11,54 Prozent auf 765,20 USD), CoStar Group (-6,57 Prozent auf 63,75 USD), Coinbase (-6,37 Prozent auf 250,42 USD), Broadcom (-5,59 Prozent auf 339,81 USD) und Lumen Technologies (-5,18 Prozent auf 8,06 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 43.929.292 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,625 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

