STORAGE-OH hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
STORAGE-OH stellte am 15.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -32,01 JPY. Ein Jahr zuvor waren -29,940 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,0 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte STORAGE-OH einen Umsatz von 240,7 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.net
