DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter
NASDAQ 100-Performance im Blick

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

15.12.25 22:32 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

So performte der NASDAQ 100 am Montag zum Handelsende.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,51 Prozent leichter bei 25.067,26 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,620 Prozent auf 25.352,87 Punkte an der Kurstafel, nach 25.196,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25.377,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.022,81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 25.008,24 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 24.293,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21.780,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 19,51 Prozent aufwärts. Bei 26.182,10 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.542,20 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Comcast (+ 3,60 Prozent auf 28,21 USD), Tesla (+ 3,56 Prozent auf 475,31 USD), Marriott (+ 3,27 Prozent auf 308,49 USD), Intuitive Surgical (+ 3,17 Prozent auf 559,52 USD) und Booking (+ 2,94 Prozent auf 5.457,70 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,14 Prozent auf 162,08 USD), CoStar Group (-6,57 Prozent auf 63,75 USD), Broadcom (-5,59 Prozent auf 339,81 USD), Arm (-4,98 Prozent auf 124,37 USD) und Workday (-4,27 Prozent auf 214,90 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43.929.292 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,625 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 5,80 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

