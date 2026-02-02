Anstehende Bilanz im Blick

Der Monat Januar lief überaus erfolgreich für Siemens Energy-Anleger. Und auch im zweiten Börsenmonat setzt sich diese Tendenz weiter fort.

• Siemens Energy-Aktie bleibt auf Rekordjagd

• Jefferies & andere Analysten heben Kursziele an

• Quartalsbilanz und Gasturbinen-Segment im Anlegerfokus

Wer­bung Wer­bung

Über rund 23 Prozent Kursplus können sich Investoren von Siemens Energy im bisherigen Jahresverlauf bereits freuen. Nach einem Kurssprung zum Wochenstart erreicht die Siemens Energy-Aktie nun ein weiteres Rekordhoch. Am Dienstag steigt der Titel via XETRA zeitweise um 3,11 Prozent auf 152,55 Euro. Das Tageshoch liegt bei 154,40 Euro - eine neue Bestmarke.

Analyst mit hohen Erwartungen an die anstehende Bilanz

Im Blickpunkt der Anleger steht dabei die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsbilanz: Am 11. Februar wird der Konzern für Energietechnologie seine Bücher für das erste Geschäftsquartal öffnen und bereits jetzt sind die Erwartungen an die Zahlen offenbar hoch. Analyst Lucas Ferhani vom Analysehaus Jefferies blickt optimistisch auf die kommende Zwischenbilanz der Münchener. Seiner Einschätzung nach unterschätze der Markt derzeit noch das enorme Potenzial im Bereich der Gasturbinen. Während die Windkraft-Tochter Gamesa bislang als größtes Sorgenkind für 2026 galt, sieht der Analyst hier aufgrund der positiven Entwicklung bei US-Offshore-Projekten mittlerweile deutlich weniger Gefahrenpotential.

Entsprechend hat der Experte das Kursziel für Siemens Energy von 134 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er reiht sich damit in die Riege der Marktexperten ein, die die Siemens Energy-Aktie positiv bewerten: In der vergangenen Woche hatten auch Analysten der Deutschen Bank und der Schweizer Großbank UBS Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 135 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gasturbinen scheine hoch wie nie, schrieb Analyst Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen des Konkurrenten GE Vernova sowie zuletzt positive Nachrichten aus den USA und Deutschland. Zudem bessere sich die Stimmung in Europa für das Thema Windkraft.

Bei der UBS nimmt man ebenfalls Bezug auf die Zahlen der US-Konkurrenz und hat das "Buy"-Rating für die Siemens Energy-Aktie mit dem Kursziel von 175 US-Dollar bestätigt. Die von GE Vernova bestätigte Auftragsdynamik bei weiter steigenden Preisen Gasturbinen stütze seine Erwartungen an den deutschen Energietechnikkonzern, schrieb Analyst Christopher Leonard.

Wer­bung Wer­bung

Siemens Energy investiert eine Milliarde US-Dollar in USA

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will wegen der starken Nachfrage seine US-Kapazitäten für Netz- und Gasturbinentechnik erweitern. Insgesamt eine Milliarde US-Dollar (rund 845 Mio Euro) sollen in den Ausbau gesteckt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. In den kommenden Jahren sollen zudem 1.500 Mitarbeitende eingestellt werden. Derzeit hat das Unternehmen in den USA rund 12.000 Beschäftigte.

Siemens Energy will dabei bestehende Fabriken erweitern. Zudem soll im Bundesstaat Mississippi ein neues Werk gebaut werden, das künftig zentrale Komponenten für das Stromnetz herstellen wird.

Die USA verzeichnen momentan einen erheblichen Anstieg des Strombedarfs. Der schnelle Ausbau von Rechenzentren und Infrastruktur für künstliche Intelligenz sowie die zunehmende Elektrifizierung neuer Industrien treiben den Stromverbrauch nach oben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX