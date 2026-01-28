Siemens Energy Aktie
Marktkap. 121,63 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 135 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gasturbinen scheine hoch wie nie, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sowie zuletzt positive Nachrichten aus den USA und Deutschland. Zudem bessere sich die Stimmung in Europa für das Thema Windkraft./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
170,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
148,80 €
|Abst. Kursziel*:
14,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
147,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|13:21
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:21
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:21
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.