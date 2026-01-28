DAX 24.602 -0,9%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.482 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,98 +1,8%Gold 5.533 +2,2%
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Continental-Aktie: UBS AG vergibt Buy
Steyr Motors: Auftragsflut hält an
Siemens Energy Aktie

147,90 EUR +4,35 EUR +3,03 %
STU
Marktkap. 121,63 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

13:21 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
147,90 EUR 4,35 EUR 3,03%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 135 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gasturbinen scheine hoch wie nie, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sowie zuletzt positive Nachrichten aus den USA und Deutschland. Zudem bessere sich die Stimmung in Europa für das Thema Windkraft./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
170,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
148,80 €		 Abst. Kursziel*:
14,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
147,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

13:21 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
12:46 Siemens Energy Buy UBS AG
26.01.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
22.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
