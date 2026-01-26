flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 4,32 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 35 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik beim Onlinebroker halte an, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Die entscheidenden Geschäftskennziffern für Dezember seien ja bereits veröffentlicht worden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,38 €
|Abst. Kursziel*:
3,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,09%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|13:26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research