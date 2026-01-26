DAX 24.602 -0,9%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.482 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,98 +1,8%Gold 5.533 +2,2%
Marktkap. 4,32 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
42,12 EUR 1,92 EUR 4,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 35 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik beim Onlinebroker halte an, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Die entscheidenden Geschäftskennziffern für Dezember seien ja bereits veröffentlicht worden./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,38 €		 Abst. Kursziel*:
3,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,09%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

13:26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09.01.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX freundlich
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren verdient
EQS Group EQS-News: BaFin senkt SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO-Gruppe um 25 Basispunkte auf 2,50%
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: BaFin reduces SREP capital requirements (P2R) for flatexDEGIRO Group by 25 basis points to 2.50%
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO changes legal form to a European Company (Societas Europaea, SE)
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO expands Group Management Board and appoints Jens Möbitz as Chief Operating Officer effective January 1, 2026
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
