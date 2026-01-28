DAX 24.602 -0,9%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.482 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,98 +1,8%Gold 5.533 +2,2%
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Continental-Aktie: UBS AG vergibt Buy
Steyr Motors: Auftragsflut hält an
GEA Aktie

GEA Aktien-Sparplan
60,90 EUR +1,30 EUR +2,18 %
STU
Marktkap. 9,27 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

UBS AG

GEA Buy

13:26 Uhr
GEA Buy
GEA
60,90 EUR 1,30 EUR 2,18%
GEA

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Im Rahmen seines neuen Bewertungsmodells spiegele sich das zu erwartende organische Umsatzwachstum mit sich weiter verbessernden Margen nicht wider, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,90 €		 Abst. Kursziel*:
21,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,51%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

13:26 GEA Buy UBS AG
27.01.26 GEA Halten DZ BANK
27.01.26 GEA Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 GEA Hold Warburg Research
26.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net Experten-Einschätzung UBS AG: Buy für GEA-Aktie UBS AG: Buy für GEA-Aktie
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mittags in der Verlustzone
finanzen.net GEA Aktie News: GEA schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit Kursplus
finanzen.net GEA Aktie News: GEA gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus
EQS Group EQS-News: GEA publishes preliminary figures and exceeds expectations for key financial indicators for 2025, confirms accelerated sales growth in 2026
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG releases preliminary financials 2025
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: GEA accelerates third-quarter order intake and revenue growth, increases profitability
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
