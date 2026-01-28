UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Im Rahmen seines neuen Bewertungsmodells spiegele sich das zu erwartende organische Umsatzwachstum mit sich weiter verbessernden Margen nicht wider, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

