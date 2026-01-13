GEA Aktie
Marktkap. 9,28 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
59,90 €
|Abst. Kursziel*:
11,85%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
60,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,48%
|
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|13.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|GEA Buy
|UBS AG
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
