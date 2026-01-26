DAX24.915 -0,1%Est505.974 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -0,4%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.778 -0,8%Euro1,1890 +0,1%Öl65,76 +0,1%Gold5.085 +1,5%
Schwache Performance

GEA-Aktien geben Teil ihres Vortagesgewinne nach Analystenkommentar ab

27.01.26 11:18 Uhr
Kursrutsch im DAX: GEA-Aktie fällt trotz starker Aufträge | finanzen.net

Die Aktien der GEA Group haben am Dienstag einen Teil ihrer am Vortag im späten Handel erzielten Kursgewinne revidiert.

Aktien

GEA
Aktien
GEA
61,60 EUR 1,00 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GEA-Anleger hatten am Montag zunächst begeistert auf die vom Anlagenbauer vorgelegten Eckdaten reagiert und den Kurs auf den höchsten Stand seit Ende Oktober getrieben. Am Dienstag landeten die Papiere aber mit einem Abschlag von zuletzt 1,76 Prozent auf 61,50 Euro im XETRA-Handel weit hinten im DAX.

Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit ihnen und der Gewinn je Aktie liege darunter, betonte Analyst Akash Gupta von JPMorgan. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Markterwartungen für 2026 erst einmal nicht ändern. Gupta blieb bei "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

