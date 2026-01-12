DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Top News
IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
GEA Aktie

GEA Aktien-Sparplan
59,90 EUR -0,60 EUR -0,99 %
STU
Marktkap. 9,13 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

GEA Underweight

13:46 Uhr
GEA
59,90 EUR -0,60 EUR -0,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,60 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
59,40 €		 Abst. Kursziel*:
-3,03%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
59,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,84%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

14:41 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13:46 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 GEA Buy UBS AG
04.12.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 GEA Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

