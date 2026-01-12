Aktie unter der Lupe

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller hat eine gründliche Analyse des GEA-Papiers durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa.

Der GEA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:33 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 59,55 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 3,27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 36.671 GEA-Aktien den Besitzer. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte GEA am 09.03.2026 präsentieren.

