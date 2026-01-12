DAX25.403 ±-0,0%Est506.021 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 +1,4%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1660 -0,1%Öl65,03 +1,1%Gold4.592 -0,1%
BASF-Aktie verliert: BASF übernimmt Spezialisten für biologische Schädlingsbekämpfung
Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?
Aktie unter der Lupe

JP Morgan Chase & Co. verleiht GEA-Aktie Underweight in jüngster Analyse

13.01.26 13:49 Uhr
JP Morgan Chase & Co. mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die GEA-Aktie | finanzen.net

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller hat eine gründliche Analyse des GEA-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
59,60 EUR -0,75 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Der GEA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:33 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 59,55 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 3,27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 36.671 GEA-Aktien den Besitzer. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte GEA am 09.03.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
13:46GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025GEA BuyUBS AG
04.12.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025GEA Equal WeightBarclays Capital
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.12.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025GEA Equal WeightBarclays Capital
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13:46GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

