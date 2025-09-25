GEA Aktie
Marktkap. 9,64 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die vom Maschinenbauer bekannt gegebenen Änderungen in der Organisationsstruktur seien die größten seit 2019, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte sie überraschend, denn es habe keine Anzeichen gegeben, dass eine neue Führungs- und Organisationsstruktur nötig sei, um die operative Effizienz weiter zu steigern. Dabei verwies er auf mehrfach angehobene Gewinnziele durch das Management in den vergangenen Jahren, inklusive des vorzeitigen Erreichens der "Mission 2026", was zur Einführung neuer Ziele für 2030 geführt habe. Ihn interessieren angesichts der Telefonkonferenz am Mittwoch nun unter anderem mögliche Auswirkungen auf finanzielle Entwicklung./rob/ck/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Underweight
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
63,25 €
|Abst. Kursziel*:
-13,04%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
62,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,63%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|18:06
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|GEA Hold
|Warburg Research
|12:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|18:06
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|GEA Hold
|Warburg Research
|12:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|18:06
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|GEA Hold
|Warburg Research
|12:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG