Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie dennoch in Rot: Millionen-Investition in neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung DroneShield-Aktie dennoch in Rot: Millionen-Investition in neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung
Investieren in KI-Aktien Investieren in KI-Aktien
GEA Aktie

62,95 EUR -0,40 EUR -0,63 %
STU
Marktkap. 9,64 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

JP Morgan Chase & Co.

GEA Underweight

18:06 Uhr
GEA Underweight
Aktie in diesem Artikel
GEA
62,95 EUR -0,40 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die vom Maschinenbauer bekannt gegebenen Änderungen in der Organisationsstruktur seien die größten seit 2019, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte sie überraschend, denn es habe keine Anzeichen gegeben, dass eine neue Führungs- und Organisationsstruktur nötig sei, um die operative Effizienz weiter zu steigern. Dabei verwies er auf mehrfach angehobene Gewinnziele durch das Management in den vergangenen Jahren, inklusive des vorzeitigen Erreichens der "Mission 2026", was zur Einführung neuer Ziele für 2030 geführt habe. Ihn interessieren angesichts der Telefonkonferenz am Mittwoch nun unter anderem mögliche Auswirkungen auf finanzielle Entwicklung./rob/ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Underweight

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
63,25 €		 Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
62,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,63%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

18:06 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:41 GEA Hold Warburg Research
12:36 GEA Hold Deutsche Bank AG
06.10.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 GEA Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

