GEA Aktie
Marktkap. 9,38 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea auf "Halten" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen.
Thorsten Reigber attestiere dem Anlagenbauer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal mit einem guten Auftragseingang. Er erwartet aber keine größeren Veränderungen bei den Konsensschätzungen. 2026 zeichne sich zwar eine deutliche Beschleunigung ab, doch die Aktie habe bereits viel
Positives im Kurs eingepreist. Bei einem ähnlichen Profitabilitätsniveau liege die Bewertung über jener vergleichbarer Unternehmen./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Halten
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
60,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
60,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
