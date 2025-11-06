DAX 23.555 -0,8%ESt50 5.568 -0,8%MSCI World 4.288 -0,8%Top 10 Crypto 13,54 -3,1%Nas 22.664 -1,7%Bitcoin 86.970 -0,9%Euro 1,1577 +0,3%Öl 63,57 %Gold 4.001 +0,6%
Top News
+51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus +51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
GEA Aktie

GEA Aktien-Sparplan
60,50 EUR +0,65 EUR +1,09 %
STU
Marktkap. 9,38 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

DZ BANK

GEA Halten

16:21 Uhr
GEA Halten
GEA
60,50 EUR 0,65 EUR 1,09%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea auf "Halten" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen.

Thorsten Reigber attestiere dem Anlagenbauer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal mit einem guten Auftragseingang. Er erwartet aber keine größeren Veränderungen bei den Konsensschätzungen. 2026 zeichne sich zwar eine deutliche Beschleunigung ab, doch die Aktie habe bereits viel

Positives im Kurs eingepreist. Bei einem ähnlichen Profitabilitätsniveau liege die Bewertung über jener vergleichbarer Unternehmen./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Halten

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
60,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
60,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

16:21 GEA Halten DZ BANK
12:26 GEA Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 GEA Buy UBS AG
06.11.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

