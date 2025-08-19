GEA Aktie
Marktkap. 9,89 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Supriya Subramanian
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|12:06
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|12:06
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|13.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG