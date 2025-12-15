GEA Aktie
Marktkap. 8,55 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers sind einer der Top-Favoriten des Analysten Sven Weier für 2026. Auftrags- und Umsatzdynamik legten zu, aber der Markt scheine das Gegenteil einzupreisen, schrieb er am Montagabend. Der Ausblick des Managements für 2026 gehöre zu den optimistischsten außerhalb der Bereiche KI und Rüstung - und sei gut erreichbar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Buy
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,40 €
|Abst. Kursziel*:
31,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,32%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|10:21
|GEA Buy
|UBS AG
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|GEA Buy
|UBS AG
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets