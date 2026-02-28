DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.544 -0,3%Top 10 Crypto 8,8080 +3,7%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.318 +0,8%Euro 1,1707 -0,6%Öl 79,39 +9,5%Gold 5.405 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 starten -- Asiens Börse in Rot -- Trump Media mit heftigem Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Öl, Goldpreis, im Fokus
Top News
Trump Media-Aktie im Blick: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie? Trump Media-Aktie im Blick: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie?
Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

International Consolidated Airlines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,40 EUR -0,40 EUR -8,35 %
STU
4,39 EUR -0,45 EUR -9,28 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 22,06 Mrd. EUR

KGV 6,79
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H6AJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0177542018

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

08:21 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,40 EUR -0,40 EUR -8,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 490 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Jahreszahlen der Fluggesellschafts-Holding hätten einmal mehr deren Qualitäten aufgezeigt, schrieb Alex Irving am Freitag in seinem Resümee. Im vierten Quartal seien die Erwartungen leicht übertroffen worden und auf den wichtigen Nordatlantik-Strecken werde wieder Wachstum erzielt. Er erwähnte außerdem noch Barmittel-Rückflüsse, die Luft nach oben hätten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,28 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

08:21 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
27.02.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
27.02.26 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
27.02.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net International Consolidated Airlines-Aktie: Was Analysten von International Consolidated Airlines erwarten
finanzen.net Freitagshandel in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100
dpa-afx IAG-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen - Auch Lufthansa unter Druck
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
dpa-afx IAG-Aktie mit Abschlägen: British-Airways-Mutter erzielt Rekordüberschuss
finanzen.net FTSE 100 aktuell: Am Mittag Gewinne im FTSE 100
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Gute Stimmung in London: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100
Financial Times BA owner says pre-pandemic level of business travel is ‘ancient history’
Business Times British Airways owner IAG beats profit estimates as premium demand lifts earnings
RTE.ie IAG beats profit forecast, premium demand lifts earnings
Financial Times Virgin Atlantic on track to poach ‘tens of thousands’ of BA frequent flyers
Zacks Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks IAG vs. TFPM: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
Zacks Why Fast-paced Mover International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Trump Reportedly Set To Launch $12 Billion Critical Mineral Stockpile To Counter China: AAPL, GM, GOOG, BA In Focus
RSS Feed
International Consolidated Airlines S.A. zu myNews hinzufügen