Konzernbereich Automobile

VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich

aktualisiert 21.01.26 20:16 Uhr
VW-Aktie legt kräftig zu: Cashflow und Liquidität deutlich über Erwartungen | finanzen.net

Volkswagen hat in seinem Konzernbereich Automobile die im September gesenkte Prognose für den Netto-Cashflow und die Nettoliquidität für 2025 deutlich übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
99,00 EUR 2,05 EUR 2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dies sei vor allem einer geringeren Mittelbindung im Working Capital und niedriger als erwartet ausgefallene Investitionen in Sachanlagen und Forschung und Entwicklung zu verdanken, teilte der DAX-Konzern mit.

Wer­bung

Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte VW im Geschäftsjahr 2025 im Bereich Automobile einen Netto-Cashflow in Höhe von rund 6 Milliarden Euro, nach 5,0 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Nettoliquidität stieg in der Folge zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 auf mehr als 34 Milliarden Euro, gegenüber 31,0 Milliarden Ende September. Der Konzern hatte zuletzt Werte von rund 0 Milliarden Euro für den Netto-Cashflow bzw. rund 30 Milliarden Euro für die Nettoliquidität erwartet.

Im September musste VW wegen der Neuausrichtung der Modellpalette mit neuen Verbrennerautos bei Porsche eine Belastung in Milliardenhöhe verbuchen. Deshalb hatte der Konzern die Renditeprognose für 2025 sowie die beiden Prognosen für Automobile kassiert.

Der Konzernabschluss für das Jahr 2025 wird am 10. März 2026 veröffentlicht.

Im Tradegate-Handel klettert die VW-Aktie daraufhin um 3,68 Prozent auf 100,65 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

