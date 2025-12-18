DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

JP Morgan Chase & Co.

13:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
104,10 €		 Abst. Kursziel*:
5,67%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
104,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,36%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

13:01 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
27.11.25 Volkswagen (VW) vz. Halten DZ BANK
26.11.25 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

