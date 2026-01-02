VW-Tochter Audi schwächelt in den USA - Absatz sinkt deutlich

HERNDON (dpa-AFX) - Die Volkswagen-Tochter ( Volkswagen (VW) vz ) Audi schwächelt in den USA. Im vierten Quartal ging der Absatz dort im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 36.233 Fahrzeuge zurück, wie das Unternehmen am Montag in Herndon mitteilte. Im gesamten Jahr 2025 wurden mit 164.942 Autos 16 Prozent weniger verkauft als ein Jahr zuvor./jha/

