Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 48,22 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Vorzugsaktien von Volkswagen beim Kursziel von 106 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Es seien turbulente Zeiten für die europäische Autobranche, schrieb der neu zuständige Experte Christian Frenes am Sonntag in seiner umfangreichen Branchenanalyse. Die chinesische Konkurrenz sei global unvermindert auf dem Vormarsch und die Nachfrage nach Elektroautos lasse nicht nach. Dabei sorgten Zölle, Währungsentwicklungen und Schadstoffregulierung für zusätzliche Probleme. Und am Horizont lauere mit Mobility-as-a-Service (MaaS) ein Schreckgespenst für den individuellen Autobesitz. In der Folge habe der Kapitalmarkt die klassische Produktion der europäischen Autobauer praktisch bereits abgeschrieben. Bei BMW, Mercedes, VW und Renault derart deutlich, dass der Wert dieses Bereichs gar kalkulatorisch negativ sei. Frenes hält dies für verfrüht und sieht das Premiumsegment am stärksten unterbewertet. Für Massenhersteller wie VW, Stellantis und Renault sei der Gegenwind derweil umso stärker./ag/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
106,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
96,20 €
|Abst. Kursziel*:
10,19%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
95,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,46%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|09:51
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|09:51
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|09:51
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG