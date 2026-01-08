XETRA-SCHLUSS/Fester - Mercosur-Abkommen gute Nachricht für deutsche Exporteure

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenausklang nach oben. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 25.262 Punkten. Im Verlauf markierte der Index bei 25.281 Punkten erneut ein Rekordhoch. Nachdem jüngst Konjunkturdaten überzeugten wurde positiv gewertet, dass es Grünes Licht aus Brüssel für das Mercosur-Abkommen gab. Die Zustimmung der Europäischen Union zum wegweisenden Handelsabkommen mit einem Block südamerikanischer Staaten ist laut Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, eine gute Nachricht für die deutschen Autobauer. Sie verwies darauf, dass niedrigere Zölle auf Auto- und Teilexporte in die Mercosur-Märkte besonders bedeutsam seien. Allerdings überraschte, dass es mit Blick auf die "geopolitischen Brandherde" vor dem Wochenende nicht zu Gewinnmitnahmen kam.

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht lieferte kaum Impulse. Vielmehr belegte er, dass die US-Wirtschaft nicht mehr der Jobmotor der vergangenen Jahre ist. Überraschend ging die Arbeitslosenquote auf 4,4 Prozent zurück. Alles in allem wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank im Januar die Leitzinsen bestätigen wird. Mittelfristig könnte sich die Frage stellen, ob zukünftig auch im Hinblick auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz überhaupt noch viele Jobs geschaffen werden, hieß es.

Für die Aktie von Volkswagen ging es um 2,0 Prozent nach oben, auch weil die Jefferies-Analysten das Kursziel auf 140 Euro erhöht haben. Die Wolfsburger dürften unter den Autoherstellern am ehesten einen verbesserten Ausblick für das operative Geschäft im Jahr 2026 geben und hätten zudem Spielraum für Überraschungen bei strategischen Entscheidungen. Die Fortschritte bei Volkswagen seien zwar langsam, aber die Marken Audi und Porsche dürften nicht länger bremsen.

Europaweit legten die Technologiewerte zu. Stützend wirkten die jüngsten Umsatzzahlen von TSMC. Diese sind im Dezember laut Equita mit einem Zuwachs von 20 Prozent weit über der Schätzung von 13 Prozent geblieben. Für die Aktie von Infineon ging es um 2,4 Prozent nach oben, Aixtron legten um 4 Prozent zu und Suss Microtec schlossen 5,5 Prozent im Plus.

Zudem hat Teamviewer vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Meldung wirkte stabilisierend, da keine weitere operative Verschlechterung sichtbar werde und sich für 1E erstmals ein konstruktives Signal zeige, so die DZ Bank. Der Kurs zog um 4,4 Prozent an.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.261,64 +0,5% +2,6%

DAX-Future 25.388,00 +0,3% +2,3%

XDAX 25.257,70 +0,3% +2,3%

MDAX 32.167,17 +0,3% +4,8%

TecDAX 3.820,24 +1,1% +4,4%

SDAX 18.118,57 +1,2% +4,3%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,94 +3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

