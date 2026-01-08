DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +0,4%Nas23.660 +0,8%Bitcoin78.583 +0,7%Euro1,1634 -0,2%Öl63,54 +1,3%Gold4.490 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Amazon 906866 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
TUI-Aktie dreht ins Minus: Dividenden-Comeback sorgt für Kurssprung - Anleger sollten auf Februar-Termine achten TUI-Aktie dreht ins Minus: Dividenden-Comeback sorgt für Kurssprung - Anleger sollten auf Februar-Termine achten
Rheinmetall-Aktie steigt: Puma-Simulatoren gehen an Bundeswehr - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick Rheinmetall-Aktie steigt: Puma-Simulatoren gehen an Bundeswehr - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

XETRA-SCHLUSS/Fester - Mercosur-Abkommen gute Nachricht für deutsche Exporteure

09.01.26 17:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
20,33 EUR 0,67 EUR 3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
41,51 EUR 0,84 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
44,78 EUR 0,94 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
5,99 EUR 0,23 EUR 4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
106,00 EUR 2,60 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenausklang nach oben. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 25.262 Punkten. Im Verlauf markierte der Index bei 25.281 Punkten erneut ein Rekordhoch. Nachdem jüngst Konjunkturdaten überzeugten wurde positiv gewertet, dass es Grünes Licht aus Brüssel für das Mercosur-Abkommen gab. Die Zustimmung der Europäischen Union zum wegweisenden Handelsabkommen mit einem Block südamerikanischer Staaten ist laut Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, eine gute Nachricht für die deutschen Autobauer. Sie verwies darauf, dass niedrigere Zölle auf Auto- und Teilexporte in die Mercosur-Märkte besonders bedeutsam seien. Allerdings überraschte, dass es mit Blick auf die "geopolitischen Brandherde" vor dem Wochenende nicht zu Gewinnmitnahmen kam.

Wer­bung

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht lieferte kaum Impulse. Vielmehr belegte er, dass die US-Wirtschaft nicht mehr der Jobmotor der vergangenen Jahre ist. Überraschend ging die Arbeitslosenquote auf 4,4 Prozent zurück. Alles in allem wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank im Januar die Leitzinsen bestätigen wird. Mittelfristig könnte sich die Frage stellen, ob zukünftig auch im Hinblick auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz überhaupt noch viele Jobs geschaffen werden, hieß es.

Für die Aktie von Volkswagen ging es um 2,0 Prozent nach oben, auch weil die Jefferies-Analysten das Kursziel auf 140 Euro erhöht haben. Die Wolfsburger dürften unter den Autoherstellern am ehesten einen verbesserten Ausblick für das operative Geschäft im Jahr 2026 geben und hätten zudem Spielraum für Überraschungen bei strategischen Entscheidungen. Die Fortschritte bei Volkswagen seien zwar langsam, aber die Marken Audi und Porsche dürften nicht länger bremsen.

Europaweit legten die Technologiewerte zu. Stützend wirkten die jüngsten Umsatzzahlen von TSMC. Diese sind im Dezember laut Equita mit einem Zuwachs von 20 Prozent weit über der Schätzung von 13 Prozent geblieben. Für die Aktie von Infineon ging es um 2,4 Prozent nach oben, Aixtron legten um 4 Prozent zu und Suss Microtec schlossen 5,5 Prozent im Plus.

Wer­bung

Zudem hat Teamviewer vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Meldung wirkte stabilisierend, da keine weitere operative Verschlechterung sichtbar werde und sich für 1E erstmals ein konstruktives Signal zeige, so die DZ Bank. Der Kurs zog um 4,4 Prozent an.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.261,64 +0,5% +2,6%

DAX-Future 25.388,00 +0,3% +2,3%

XDAX 25.257,70 +0,3% +2,3%

MDAX 32.167,17 +0,3% +4,8%

TecDAX 3.820,24 +1,1% +4,4%

SDAX 18.118,57 +1,2% +4,3%

Wer­bung

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,94 +3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 11:55 ET (16:55 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09:46Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09:41Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
05.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:46Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09:41Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen