Infineon Aktie
Marktkap. 54,1 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,06 €
|Abst. Kursziel*:
23,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,18%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|09:26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
