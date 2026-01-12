DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,93 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
Infineon Aktie

42,22 EUR +0,42 EUR +0,99 %
STU
Marktkap. 54,1 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
WKN 623100

ISIN DE0006231004
ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF
Symbol IFNNF

Jefferies & Company Inc.

Infineon Buy

09:26 Uhr
Infineon Buy
Infineon AG
Infineon AG
42,22 EUR 0,42 EUR 0,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,06 €		 Abst. Kursziel*:
23,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,18%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

09:26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Infineon Overweight Barclays Capital
05.01.26 Infineon Buy Warburg Research
05.01.26 Infineon Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Aktie unter der Lupe Infineon-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy Infineon-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Infineon auf 52 Euro - 'Buy'
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Vormittag fester
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Nachmittag an Boden
dpa-afx Infineon-Aktie im Plus: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy'
finanzen.net Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Mittag zu
PR Newswire Durin Debuts MagicKey(™): The First Multi-Factor Authentication for Home Entry
Semiconductor Today Infineon adds new packages to CoolSiC MOSFET 750V G2 family
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, sell
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of the shares received as part of the Annual Success Bonus, also to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Transfer of shares as part of the Annual Success Bonus
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Annual Success Bonus to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Annual Success Bonus
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Sale of shares as part of the Infineon-Short Term Incentive to cover tax and fees
