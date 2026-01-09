Infineon-Aktie im Plus: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy'
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit dem Chef des Halbleiterherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.
Das Segment Künstliche Intelligenz habe sich dynamischer entwickelt als noch vor Monaten erwartet, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Geschäftsjahr könne Infineon daher das eigene Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro im KI-Geschäft übertreffen.
Im XETRA-Handel notiert die Infineon-Aktie zeitweise 0,54 Prozent höher bei 41,78 Euro.
