Ziel 48 Euro

Infineon-Aktie im Plus: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy'

12.01.26 12:29 Uhr
Infineon-Aktie freundlich: Jefferies bleibt bei 'Kauf' | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit dem Chef des Halbleiterherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.

Das Segment Künstliche Intelligenz habe sich dynamischer entwickelt als noch vor Monaten erwartet, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Geschäftsjahr könne Infineon daher das eigene Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro im KI-Geschäft übertreffen.

Im XETRA-Handel notiert die Infineon-Aktie zeitweise 0,54 Prozent höher bei 41,78 Euro.

/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, Sean Gallup/Getty Images

